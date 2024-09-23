Российские бодибилдеры выступят с флагом и гимном страны на ЧМ в Иране

Российские спортсмены выступят с флагом и гимном страны на чемпионате мира по бодибилдингу, который пройдет с 23 по 27 сентября в Иране.

«Наши спортсмены на чемпионате мира в Иране впервые после длительного перерыва выступят под флагом и с гимном своей страны. В состав сборной России вошло 67 человек, это вторая по численности команда на турнире после его хозяев.

Команда уже прилетела в Иран, сегодня пройдет регистрация, а завтра спортсмены начнут борьбу за медали», – цитирует ТАСС пресс-службу Федерации бодибилдинга России.

В июле исполком Международной федерации бодибилдинга разрешил россиянам выступать с национальной символикой на турнирах.