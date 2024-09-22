Тарасова о том, что ФИДЕ оставила в силе ограничения для российских шахматистов: «Ну, прокатили. Главное для спортсменов – выступать»

Татьяна Тарасова заявила, что ФИДЕ «прокатила» россиян и белорусов.

Сегодня Международная шахматная федерация (ФИДЕ) оставила в силе ограничения для российских и белорусских шахматистов. Решение было принято на заседании генеральной ассамблеи организации в Будапеште.

Сейчас россияне и белорусы выступают в нейтральном статусе и только в личных соревнованиях. Рассматривался вопрос их полноценного возвращения на турниры.

При этом было принято решение разрешить детям до 12 лет и спортсменам с ограниченными возможностями из России и Беларуси участвовать в командных соревнованиях.

«Ну, прокатили. Начались подвижки, надо этим заниматься очень серьезно, искать людей, который умеют этим заниматься.

Спортсмены будут так выступать, потом по-другому будут, главное для нас – выступать. Потом будем выступать, как выступали раньше», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.