Тарасова о том, что ФИДЕ оставила в силе ограничения для российских шахматистов: «Ну, прокатили. Главное для спортсменов – выступать»
Сегодня Международная шахматная федерация (ФИДЕ) оставила в силе ограничения для российских и белорусских шахматистов. Решение было принято на заседании генеральной ассамблеи организации в Будапеште.
Сейчас россияне и белорусы выступают в нейтральном статусе и только в личных соревнованиях. Рассматривался вопрос их полноценного возвращения на турниры.
При этом было принято решение разрешить детям до 12 лет и спортсменам с ограниченными возможностями из России и Беларуси участвовать в командных соревнованиях.
«Ну, прокатили. Начались подвижки, надо этим заниматься очень серьезно, искать людей, который умеют этим заниматься.
Спортсмены будут так выступать, потом по-другому будут, главное для нас – выступать. Потом будем выступать, как выступали раньше», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
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