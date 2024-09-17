Россия рассматривает вариант проведения Всемирных игр кочевников
Россия заинтересована в проведении Всемирных игр кочевников.
Об этом сообщил вице-президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Игорь Павлюк.
V Всемирные игры кочевников прошли в сентябре в Казахстане. Российская команда выступила под национальным флагом и заняла третье место по общему количеству медалей.
«У нас есть время подумать. Прежде чем получить право на проведение Игр, необходимо решить ряд вопросов, которые лежат в нормативной плоскости.
Но мы готовы, наша страна уже научила весь мир тому, что если мероприятие проходит в России, то это, как говорит молодежь, всегда овертоп», – отметил Павлюк.
Всемирные игры кочевников – международные соревнования по национальным и этническим видам спорта, включенные в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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