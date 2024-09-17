Россия рассматривает вариант проведения Всемирных игр кочевников

Россия заинтересована в проведении Всемирных игр кочевников.

Об этом сообщил вице-президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Игорь Павлюк.

V Всемирные игры кочевников прошли в сентябре в Казахстане. Российская команда выступила под национальным флагом и заняла третье место по общему количеству медалей.

«У нас есть время подумать. Прежде чем получить право на проведение Игр, необходимо решить ряд вопросов, которые лежат в нормативной плоскости.

Но мы готовы, наша страна уже научила весь мир тому, что если мероприятие проходит в России, то это, как говорит молодежь, всегда овертоп», – отметил Павлюк.

Всемирные игры кочевников – международные соревнования по национальным и этническим видам спорта, включенные в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.