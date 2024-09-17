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Мамиашвили о дисквалификации Майдова: «Сильно сомневаюсь, что религиозный жест мог повлечь такое непонятное решение»

Мамиашвили не верит, что серба Неманью Майдова отстранили за религиозный жест.

Сербский дзюдоист, чемпион мира-2017 сообщил, что его дисквалифицировали на пять месяцев за то, что он перекрестился на Олимпиаде.

«Конечно, возможно всякое, но обычно Международная федерация дзюдо принимает взвешенные решения, тем более в непростых условиях, в которых находится мировой спорт.

В федерации прослеживаются задачи, которые в равной степени обеспечивают равные условия для представителей всех стран. Есть серьезность подхода к принятию решений. Поэтому я не думаю, что эти события могли повлечь такие непонятные решения, я очень сильно сомневаюсь.

Еще раз скажу, что это не та организация, которая принимала бы скоропалительные, легковесные решения. Там работает достаточно фундаментальная команда, отдающая в себе отчет, что она делает.

Думаю, выражение жестов православного человека к дисквалификации не имеет никакого отношения», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
дзюдо
logoМихаил Мамиашвили
Неманью Майдов
ТАСС
религия
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