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  • Вячеслав Екимов: «Лапартьен – один из самых достойных претендентов на пост президента МОК, потому что он не шовинист, приверженец чистоты идеалов спорта»
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Вячеслав Екимов: «Лапартьен – один из самых достойных претендентов на пост президента МОК, потому что он не шовинист, приверженец чистоты идеалов спорта»

«Я считаю, что Лапартьен – один из самых достойных претендентов на пост президента МОК, потому что он не шовинист, приверженец чистоты идеалов спорта, как завещал основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен.

Если смотреть политику возглавляемой им федерации в отношении россиян, то Международный союз велосипедистов разрешает нам выступать на своих соревнованиях в нейтральном статусе, в отличие от Европейского союза велосипедистов.

Давид – очень работоспособный человек, глубоко вникающий во все вопросы профессионал и отличный организатор.

Он хорош и как практик, и как политик. Лапартьен в настоящее время возглавляет в МОК группу по киберспорту, в планах Международного олимпийского комитета включить одну из дисциплин киберспорта в программу Игр-2028», – сказал Екимов. 

7 претендентов на пост главы МОК: главный сюрприз – британский миллиардер, который зачехлил наши лыжи

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoМОК
logoВячеслав Екимов
Международный союз велосипедистов (UCI)
Давид Лапартьен
ТАСС
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