Вячеслав Екимов: «Лапартьен – один из самых достойных претендентов на пост президента МОК, потому что он не шовинист, приверженец чистоты идеалов спорта»

«Я считаю, что Лапартьен – один из самых достойных претендентов на пост президента МОК, потому что он не шовинист, приверженец чистоты идеалов спорта, как завещал основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен.

Если смотреть политику возглавляемой им федерации в отношении россиян, то Международный союз велосипедистов разрешает нам выступать на своих соревнованиях в нейтральном статусе, в отличие от Европейского союза велосипедистов.

Давид – очень работоспособный человек, глубоко вникающий во все вопросы профессионал и отличный организатор.

Он хорош и как практик, и как политик. Лапартьен в настоящее время возглавляет в МОК группу по киберспорту, в планах Международного олимпийского комитета включить одну из дисциплин киберспорта в программу Игр-2028», – сказал Екимов.

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