Руководитель Игр будущего: «Нам удалось выполнить и перевыполнить все показатели эффективности. Мы сделали 3,5 млрд просмотров»

Руководитель Игр будущего сообщил, что трансляции соревнований посмотрели 3,5 млрд раз.

Соревнования проходили с 21 февраля по 3 марта в Казани. В их программу входили фиджитал-дисциплины, объединяющие киберспорт и классические виды спорта.

«Нам удалось выполнить и перевыполнить все показатели эффективности. Мы собрали 116 стран, но мы по-честному считали только спортсменов.

Самое интересное, что в последние полтора месяца у нас были тренировки кибербезопасности, как защититься от вирусов и что делать, если отрубят провод. Возможно, стечение обстоятельств, наши тренировки помогли, никаких критических инцидентов у нас не было.

Мы сделали 3,5 млрд просмотров. В цифровых форматах можно посчитать, у нас стояли счетчики, заводили туда всех, делали экскурсии, там были стримеры с счетчиками. Телевизор по-разному считается в разных странах.

Кто-то сомневался, крутили пальцем у виска. Но мы все перепроверяем, сами себя аудируем, то есть все пересчитываем.

Сейчас количество просмотров – 3,5 млрд», – рассказал Игорь Столяров во время дискуссии «Наследие международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в рамках форума «Мы вместе. Спорт».