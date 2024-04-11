Олег Матыцин: «Мы не ставим задачу создать форматы, альтернативные Олимпийским играм»

Олег Матыцин заявил, что у России нет цели создать альтернативу Олимпийским играм.

«Мы не ставим задачу создать форматы, альтернативные Играм. Этой позиции мы придерживаемся и сегодня.

Для нас важно сохранить статус национальной системы, создать и участвовать в конкурентной среде, дать нашим спортсменам участвовать в других форматах — Играх АЛЬБА, Играх БРИКС.

Мы видим интерес со стороны международных федераций. Как правило, по дипломатическим каналам — могу это определенно сказать — мы говорим о том, что не надо воспринимать нас как угрозу существующей спортивной системе.

Страна имеет право на свой выбор, выбор собственного пути. Для нас является главным наш национальный интерес, наши спортсмены, настоящее и будущее», – сказал министр спорта РФ.