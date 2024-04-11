Дмитрий Свищев: «У Баха панический страх перед Играми дружбы. Запугивание спортсменов и федераций – это истинное лицо МОК»

Дмитрий Свищев высказался о пранке с Томасом Бахом.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Бах в беседе с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом произнес молитву за отмену Игр дружбы, которые пройдут в России в сентябре.

«Их нужно выдвинуть на «Нику» и надо отправить на «Оскар». А уж молитва в исполнении Баха – это надо преподавать в театральных вузах, гениальная история. Но не было бы так смешно, если бы не было так больно. Мы узнали истинное лицо Баха.

Бах говорил, что нельзя политизировать спорт, а при этом посадил рядом политика, который обещал обращение к странам с целью бойкота Игр дружбы.

У них панический страх перед Играми дружбы, теперь их точно надо проводить. Запугивание спортсменов и федераций – это истинное лицо МОК», – сказал Свищев.

Томас Бах помолился святым Вовану и Лексусу, чтобы Игры дружбы не состоялись. Есть видео

Пранкеры позвонили Томасу Баху – и он разозлил весь наш спорт