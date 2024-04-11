Тамбиев о возможном увеличении лимита: «Пять легионеров повысят уровень игры и конкуренцию, но они должны быть сильнее россиян. И аппетиты наших игроков поубавятся»

Леонид Тамбиев прокомментировал возможное увеличение лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в 5 легионеров на сезон-2024/25.

«Я уже говорил, что лимит в три легионера существенно ударит по « ». Нам сложно заполнять вакансии квалифицированными российскими хоккеистами.

Пять легионеров повысят уровень игры, потому что, как я считаю, в этом сезоне сильных легионеров было процентов 80.

Повысится и конкуренция среди российских хоккеистов за попадание в состав. Возможно, и финансовые аппетиты российских игроков немного поубавятся.

Повторюсь, мы за качественных легионеров, они однозначно должны быть лидерами, сильнее российских игроков. Еще плюс в том, что к качественным легионерам должны подтягиваться и российские игроки, учиться у них отношению к делу, подготовке к матчу», – сказал главный тренер «Адмирала».