Более 30 студентов МГАФК осуждены за дачу взяток профессору (Legal.Report)

Более 30 студентов и выпускников Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) осуждены за дачу взяток одному из педагогов.

Как сообщает издание Legal.Report, учащимся назначили штрафы в размере от 50 тысяч до 400 тысяч рублей (по ч. 3 ст. 291 УК РФ). В двух случаях судимость получили их родители.

Сейчас Люберецкий городской суд Московской области также рассматривает дело в отношении самого педагога – 67-летнего Александра Починкина (профессора, заведующего кафедрой управления, экономики и истории физкультуры и спорта МГАФК). Он уже признал вину по 35 эпизодам, предусмотренным ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Утверждается, что студенты обращались к Починкину, рассчитывая решить проблемы с учебой за вознаграждение. В частности, речь шла о помощи по дипломным работам и госэкзаменам, а также о содействии при поступлении в магистратуру.

Когда о коррупции в МГАФК стало известно правоохранителям, в кабинете профессора установили скрытое видеонаблюдение. Общая сумма взяток превысила 3,4 миллиона рублей.

По информации Legal.Report, среди клиентов Починкина были футболист клуба «Химик» (Нижегородская область); хоккеист, прошедший стажировку в США; а также подающая надежды фигуристка.