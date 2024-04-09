Более 30 студентов МГАФК осуждены за дачу взяток профессору (Legal.Report)

Теги происшествия Экзотические виды

Более 30 студентов и выпускников Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) осуждены за дачу взяток одному из педагогов.

Как сообщает издание Legal.Report, учащимся назначили штрафы в размере от 50 тысяч до 400 тысяч рублей (по ч. 3 ст. 291 УК РФ). В двух случаях судимость получили их родители.

Сейчас Люберецкий городской суд Московской области также рассматривает дело в отношении самого педагога – 67-летнего Александра Починкина (профессора, заведующего кафедрой управления, экономики и истории физкультуры и спорта МГАФК). Он уже признал вину по 35 эпизодам, предусмотренным ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Утверждается, что студенты обращались к Починкину, рассчитывая решить проблемы с учебой за вознаграждение. В частности, речь шла о помощи по дипломным работам и госэкзаменам, а также о содействии при поступлении в магистратуру.

Когда о коррупции в МГАФК стало известно правоохранителям, в кабинете профессора установили скрытое видеонаблюдение. Общая сумма взяток превысила 3,4 миллиона рублей.

По информации Legal.Report, среди клиентов Починкина были футболист клуба «Химик» (Нижегородская область); хоккеист, прошедший стажировку в США; а также подающая надежды фигуристка.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Кстати, как дела на кафедре рыбного хозяйства?
+3
-2
+1
Интересно, какая фигуристка?!
+1
-1
0
Уже и в физкультурном учатся за взятки.
+1
-1
0
Ответ Ann P
Интересно, какая фигуристка?!
Подающая надежды и не только
+2
-2
0
Ответ Ann P
Интересно, какая фигуристка?!
подающая надежды ©
0
0
0
Ответ Katerina Sunny
Уже и в физкультурном учатся за взятки.
Там-то как раз в первую очередь за них учится должны, судя по загруженности самих спортсменов в плане тренировок, сборов, поездок на соревнования. Когда там учиться? Да и для учёбы в университете неплохо сперва школу среднюю окончить, а не спортивный интернат, где уровень ниже плинтуса. Благо у сборников есть возможность получить даже не одно образование, а целых два за счёт государства.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий