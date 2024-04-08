Чемпион России по велоспорту Алексей Цатевич скончался в возрасте 34 лет

Теги велошоссе происшествия сборная России ФВСР Алексей Цатевич Велоспорт

Чемпион России по велоспорту Алексей Цатевич скончался в возрасте 34 лет.

Об этом сообщила Федерация велосипедного спорта России (ФВСР). Причины смерти не называются.

«ФВСР выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Алексея Владимировича», – говорится в сообщении федерации в телеграм-канале.

Прощание со спортсменом пройдет 10 апреля в Верхней Пышме.

Цатевич – чемпион России в критериуме, выступал за сборную России по велошоссе и за команды Мирового тура «Катюша» и «Газпром-РусВело».

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3 комментария
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Ну и новости пришли( Беда… Парень ведь молодой совсем! Очень жаль ☹️
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вот это жесть :(
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Жаль родных. Соболезную.
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