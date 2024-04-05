Вингегор получил перелом ключицы и нескольких ребер в результате завала на «Вуэльте страны Басков»

Теги велошоссе происшествия Jumbo – Visma травмы Soudal Quick-Step Вуэльта страны Басков Ремко Эвенепул Йонас Вингегор Велоспорт

Датский велогонщик Йонас Вингегор получил перелом ключицы и нескольких ребер.

Накануне двукратный победитель «Тур де Франс» попал в массовый завал на четвертом этапе «Вуэльты страны Басков», спортсмена доставили в больницу.

«Это была неприятная авария, но, к счастью, состояние Йонаса стабильное и он в сознании.

Обследование в больнице показало, что у него сломана ключица и несколько ребер. Он остается в больнице в качестве меры предосторожности. Спасибо за все ваши сообщения», – сообщили в команде Visma – Lease a Bike.

Также травмы во время завала получил бельгиец Ремко Эвенепул – ему диагностировали перелом правой ключицы и правой лопатки.

«В пятницу Ремко отправится в Бельгию, где ему предстоит операция на ключице и дальнейшее обследование в больнице. Более подробная информация будет предоставлена в установленном порядке», – говорится в сообщении команды Soudal Quick-Step.

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1 комментарий
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Печально! Оба высококлассные гонщики! Надеюсь, что к Тур де Франс оба будут в строю!🙏
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