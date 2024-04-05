Вингегор получил перелом ключицы и нескольких ребер в результате завала на «Вуэльте страны Басков»

Датский велогонщик Йонас Вингегор получил перелом ключицы и нескольких ребер.

Накануне двукратный победитель «Тур де Франс» попал в массовый завал на четвертом этапе «Вуэльты страны », спортсмена доставили в больницу.

«Это была неприятная авария, но, к счастью, состояние стабильное и он в сознании.

Обследование в больнице показало, что у него сломана ключица и несколько ребер. Он остается в больнице в качестве меры предосторожности. Спасибо за все ваши сообщения», – сообщили в команде – Lease a Bike.

Также травмы во время завала получил бельгиец – ему диагностировали перелом правой ключицы и правой лопатки.

«В пятницу Ремко отправится в Бельгию, где ему предстоит операция на ключице и дальнейшее обследование в больнице. Более подробная информация будет предоставлена в установленном порядке», – говорится в сообщении команды Soudal Quick-Step.