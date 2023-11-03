Саудовская Аравия может инвестировать до $5 млрд в индийскую лигу по крикету

Теги крикет Экзотические виды

Саудовская Аравия может инвестировать до 5 миллиардов долларов в Индийскую премьер-лигу по крикету (IPL).

Об этом сообщают источники агентства Bloomberg, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что советники саудовского наследного принца Мухаммеда ибн Салмана обсуждали с индийскими правительственными чиновниками преобразование IPL в холдинговую компанию с ожидаемой стоимостью около 30 миллиардов долларов.

Переговоры прошли в сентябре во время визита Салмана в Индию. Саудовская Аравия предложила инвестиции, чтобы помочь в расширении деятельности IPL в других странах.

IPL была создана в 2008 году.

Индийская Премьер-лига – лучшая в мире (на уровне АПЛ). Спокойно, речь про крикет

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14 комментариев

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IntoTheRainBow
Ответ Russ Ivan
Арабы точно что-то знают о печальной судьбе доллара...
или о печальной судьбе нефти

погугли "lawrence livermore nuclear fusion"

не десять и не двадцать лет но нашим внукам нефть, вероятно, будет не нужна, и арабы диверсифицируются пока есть возможность
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Вечно в бане
Ответ Russ Ivan
Арабы точно что-то знают о печальной судьбе доллара...
И вместо того, чтобы покупать на эти доллары крепкие и стабильные рубли, юани, и эфиопские бусы, они вкладывают их в самые различные (не только спортивные проекты).
Разумеется, они делают это потому, что доллару скоро кирдык, вот и разбрасываются деньгами направо и налево.
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Kuryanin
Пора Кринжу браться за биту. Шейхи нашли новую цацку.
+3
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CIONTRO
Лучше Палестине помогли бы!
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Russ Ivan
Арабы точно что-то знают о печальной судьбе доллара...
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Mbest77
Зря смеетесь. Какое то время именно игрок в крикет был самым высокооплачиваемым спортсменом в мире)
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Алексей Агеев
Ответ Ебздрогыч
Десятки миллионов голодающих и бездомных индусов - ну ок
Ну так лига в Индии. Чем больше лига - тем больше рабочих мест. Для индусов это плюс в любом случае.
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Джонни Сэк
Ответ Алексей Агеев
Ну так лига в Индии. Чем больше лига - тем больше рабочих мест. Для индусов это плюс в любом случае.
Но не в масштабах миллионов же))
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FEF2
Был на матче сборных Бангладеша и Афганистана по крикету. Интереснее смотреть как краска со стены слазит
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Английский_пациент
Экзотические виды это чемпионат по футболу в Сауди, а крикет один из самых популярных видов спорта в мире
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Юрий Костыгин
Ответ Ебздрогыч
Десятки миллионов голодающих и бездомных индусов - ну ок
Сегодня только смотрел видео про мумбайский район трущоб Дхарави. Люди на головах друг у друга живут. Застроено всё до последнего клочка земли. Кроме... площадки для крикета.
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milya ololo
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Ответ Kuryanin
Пора Кринжу браться за биту. Шейхи нашли новую цацку.
крутая цацка учитывая что крикет спорт #2 по аудитории в мире :)
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Marat_NJL
Ответ Kuryanin
Пора Кринжу браться за биту. Шейхи нашли новую цацку.
Я думаю, второй по популярности спорт в мире вполне справится и без футбольных звезд)
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