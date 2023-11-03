Саудовская Аравия может инвестировать до $5 млрд в индийскую лигу по крикету
Саудовская Аравия может инвестировать до 5 миллиардов долларов в Индийскую премьер-лигу по крикету (IPL).
Об этом сообщают источники агентства Bloomberg, знакомые с ситуацией.
Отмечается, что советники саудовского наследного принца Мухаммеда ибн Салмана обсуждали с индийскими правительственными чиновниками преобразование IPL в холдинговую компанию с ожидаемой стоимостью около 30 миллиардов долларов.
Переговоры прошли в сентябре во время визита Салмана в Индию. Саудовская Аравия предложила инвестиции, чтобы помочь в расширении деятельности IPL в других странах.
IPL была создана в 2008 году.
Индийская Премьер-лига – лучшая в мире (на уровне АПЛ). Спокойно, речь про крикет
погугли "lawrence livermore nuclear fusion"
не десять и не двадцать лет но нашим внукам нефть, вероятно, будет не нужна, и арабы диверсифицируются пока есть возможность
Разумеется, они делают это потому, что доллару скоро кирдык, вот и разбрасываются деньгами направо и налево.