Саудовская Аравия может инвестировать до $5 млрд в индийскую лигу по крикету

Саудовская Аравия может инвестировать до 5 миллиардов долларов в Индийскую премьер-лигу по крикету (IPL).

Об этом сообщают источники агентства Bloomberg, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что советники саудовского наследного принца Мухаммеда ибн Салмана обсуждали с индийскими правительственными чиновниками преобразование IPL в холдинговую компанию с ожидаемой стоимостью около 30 миллиардов долларов.

Переговоры прошли в сентябре во время визита Салмана в Индию. Саудовская Аравия предложила инвестиции, чтобы помочь в расширении деятельности IPL в других странах.

IPL была создана в 2008 году.

Индийская Премьер-лига – лучшая в мире (на уровне АПЛ). Спокойно, речь про крикет