Премьер-министр Индии: «Как нация, любящая крикет, мы особенно приветствуем его включение в программу Олимпийских игр-2028»

Премьер-министр Индии заявил, что приветствует решение МОК включить крикет в программу Олимпийских игр.

Ранее Международный олимпийский комитет поддержал предложение включить крикет, а также флаг-футбол, сквош, лакросс и бейсбол/софтбол в программу Олимпиады 2028 года.

«Как нация, любящая крикет, мы особенно приветствуем его включение в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

Это решение отражает растущую мировую популярность этого замечательного вида спорта», – говорится в сообщении Нарендры Моди.

Бейсбол, лакросс, сквош, крикет и флаг-футбол – в программе Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. А чем они интересны?

Индийская Премьер-лига – лучшая в мире (на уровне АПЛ). Спокойно, речь про крикет