В Москве пройдет финал Гран-при России по нардам. Призовой фонд – 5 миллионов рублей

Теги нарды ТАСС деньги Экзотические виды

В Москве пройдет финал Гран-при России по нардам с призовым фондом 5 млн рублей.

Соревнования пройдут 24 сентября. 

«У нас большие планы на развитие нард в стране. Гран-при России является первым крупным турниром для нашей федерации, в нем принимают участие большое количество спортсменов, идет самая настоящая борьба за выход в финал.

К слову, на кону стоят 5 млн рублей. В ближайшее время мы планируем объявить о серии подобных турниров, в которых ставим задачу объединить нардистов по всей России.

А глобально ставим цель подготовить и вырастить будущего чемпиона мира – россиянина. В нарды играют тысячи людей в нашей стране, и мы хотим дать им не только ощущение хобби, но и настоящие эмоции спортивной борьбы.

Также в рамках Гран-при мы проведем турнир среди звезд, имена которых раскроем в ближайшее время», – заявил президент Федерации нард и бэкгэммон России Алексей Авсецин. 

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