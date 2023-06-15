Дмитрий Чернышенко о фиджитал-турнире «Игры Будущего»: «Тестовые соревнования показывают, что в мире созрел интерес к такому инновационному формату»

Дмитрий Чернышенко высказался о перспективах мультиспортивного турнира «Игры будущего».

«Одним новых инновационных спортивных форматов стал международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего», который пройдет в 2024 году в Казани.

Прошедшие тестовые соревнования показывают, что в мире созрел интерес к такому инновационному формату.

В отборочных соревнованиях к турниру приняли участие спортсмены из более 160 команд из 22 стран, включая Китай, Бразилию, Аргентину, Германию, Латвию, Сербию.

Отдельно важный момент – у нас возникает очень интересная связь между «Играми будущего» и фестивалем молодежи и студентов, который будет проходить в Сочи в 10-ю годовщину окончания Олимпийских игр на трассе «Формулы-1».

Здесь огромная аудитория со всего мира будет иметь возможность увидеть на уникальных болидах уникальных спортсменов, которые продемонстрируют свои навыки и в цифровой, и в реальной среде», – заявил вице-премьер во время сессии «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту» на ПМЭФ-2023.

«Игры Будущего» – международный мультиспортивный фиджитал-турнир, который объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях.

В первом турнире «Игры Будущего», который пройдет в Казани с февраля по март 2024 года, примут участие 256 команд и более 2000 спортсменов из разных стран в 16 инновационных дисциплинах.

Соревнования будут поделены на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.