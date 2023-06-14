Ротенберг о ПМЭФ: «Затронем вопрос сочетания опыта советского хоккея с передовыми технологиями XXI века, которые мы успешно внедрили в хоккее «3х3» и «России 25»

Роман Ротенберг высказался о приглашении на ПМЭФ.

Первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА выступит на сессии «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту».

«В эти дни в Санкт-Петербурге проходит одно из самых значимых для развития нашей страны событий – Петербургский международный экономический форум. И я невероятно рад, что смогу завтра принять участие в сессии «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту».

Затронем такие важные для российского спорта вопросы, как сочетание многолетнего опыта советского хоккея с передовыми технологиями XXI века и ключевыми мировыми практиками, которые мы успешно внедрили в проектах XHL – хоккей «3х3», в сборной «Россия 25», а также нашей национальной программе подготовки хоккеистов «Красная Машина».

Особенно приятно, что результатом нашей работы в этом году стали сразу два трофея, которые представлены на стенде нашего многолетнего партнера ПАО «Газпром» – Кубок Континента за победу в регулярном чемпионате , а также Кубок Победы, который выиграла сборная «Россия 25» по итогам майской суперсерии в рамках «Лига Ставок. Большого тура сборной».

Для меня большая честь выступить на столь престижной площадке вместе с такими выдающимися деятелями, как , , , , Игорь Столяров, Юрий Красовский, а также вместе с олимпийскими чемпионами и . Уверен, нас ждет крайне продуктивная и информативная сессия!» – написал Ротенберг.