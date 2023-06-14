Ротенберг о ПМЭФ: «Затронем вопрос сочетания опыта советского хоккея с передовыми технологиями XXI века, которые мы успешно внедрили в хоккее «3х3» и «России 25»

Теги СКА Дмитрий Чернышенко КХЛ Елена Вяльбе Олег Матыцин Роман Ротенберг Никита Нагорный Алина Загитова Ксения Шойгу сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался о приглашении на ПМЭФ.

Первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА выступит на сессии «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту».

«В эти дни в Санкт-Петербурге проходит одно из самых значимых для развития нашей страны событий – Петербургский международный экономический форум. И я невероятно рад, что смогу завтра принять участие в сессии «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту».

Затронем такие важные для российского спорта вопросы, как сочетание многолетнего опыта советского хоккея с передовыми технологиями XXI века и ключевыми мировыми практиками, которые мы успешно внедрили в проектах XHL – хоккей «3х3», в сборной «Россия 25», а также нашей национальной программе подготовки хоккеистов «Красная Машина».

Особенно приятно, что результатом нашей работы в этом году стали сразу два трофея, которые представлены на стенде нашего многолетнего партнера ПАО «Газпром» – Кубок Континента за победу СКА в регулярном чемпионате КХЛ, а также Кубок Победы, который выиграла сборная «Россия 25» по итогам майской суперсерии в рамках «Лига Ставок. Большого тура сборной».

Для меня большая честь выступить на столь престижной площадке вместе с такими выдающимися деятелями, как Дмитрий Чернышенко, Олег Матыцин, Елена Вяльбе, Ксения Шойгу, Игорь Столяров, Юрий Красовский, а также вместе с олимпийскими чемпионами Алиной Загитовой и Никитой Нагорным. Уверен, нас ждет крайне продуктивная и информативная сессия!» – написал Ротенберг.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Колосов
То есть пришедшие отдадут колоссальные деньги за участие в форуме, чтобы послушать таких выдающихся экономистов и финансистов, как Ротенберг, Вяльбе, Загитова и Нагорный? Круто. Кто в курсе, напишите, пожалуйста, сколько стоит поприсутствовать на этом форуме? Я слышал, что более 1млн рублей
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат Сан-Марино
Лучше бы рассказал, как он героин через бонг употребляет
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Вот почему если опыт, то советский, а если передовые технологии, то 21 века?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
однажды Ротенберг не сказал в интервью слово система, и у него отвалилась жопа
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Серый
Ответ Bartez1986
однажды Ротенберг не сказал в интервью слово система, и у него отвалилась жопа
та, что на шее? неплохо!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Из той же серии, что Загитова поучаствует в дискуссии о переработке отходов
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шульгин
Набор слов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Напоминает сходку...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий