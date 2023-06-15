Дмитрий Чернышенко: «Все понимают, что мировой спорт без России становится ущербным»
Дмитрий Чернышенко высказался о развитии спорта в России в условиях санкций.
«Качество продукта находится в руках тех, кто создает индустрию. В 2022 году была попытка отменить Россию как спортивную державу. Даже в ущерб себе, потому что все понимают, что мировой спорт без России становится ущербным. Наш спорт столкнулся с давлением одним из первых. Вы помните, еще после нашего сногсшибательного успеха в 2014 году и начала череды несправедливых атак.
Пандемия и санкции добавили проблем. Но несмотря на это колоссальное давление, мы понимаем, что это давление имеет конкретные политические мотивы, а спорт в стране должен продолжать развиваться. Мы успешно движемся к цифре 70% занимающихся спортом.
Нам отказали в использовании инфраструктуры спортивной, многие наши федерации любили проводить половину сезона на сборах за пределами территории страны. Сейчас мы в спешном порядке возводим спортивные базы, чтобы устранить этот недостаток. Была тотальная зависимость от оборудования. Мы заслуживаем, чтобы у нас была своя экипировка, свое оборудование. Это большая дорога, которую нам еще предстоит преодолеть.
Отдельный вызов — запрет на проведение международных соревнований на территории нашей страны. Слава богу, многие страны не поддерживают. Следующий вызов — ограничение трансляций, сокращение спортивного контента. Уверен, что мы всех победим. Но уже сейчас можно сказать, что отменить нас как спортивную державу не удалось.
Государство обеспечило достойные денежные вознаграждения тренерам и специалистам, которые показывают результаты. Существенный прирост финансирования идет от партнеров спортивной отрасли.
За счет принятых мер по поручению правительства мы смогли не останавливать строительство спортивных сооружений из‑за сложившейся ситуации», — заявил заместитель председателя правительства РФ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Но куда этим альтернативно одаренным до таких простых истин
Зачем глупости говорить? Для большинства стран всё равно, выступает Россия или нет. И потеря качества лишь там, где Россия доминировала. А эти виды спорта можно пересчитать на пальцах одной руки. Не густо. Так что, не надо выдавать желаемое за действительное. В целом мировой спорт спокойно может прожить и без России. Как бы нам тут не было от этого грустно.
Вот кто точно теряет без международных соревнований, так это Россия. Условная Германия уж точно дефицита не испытывает
А что так мало? Ну скажите, что у нас 99% занимается спортом. Что 50, что 70, что 90 процентов - всё это очковтирательство. Реально занимающихся спортом, дай бог, если процентов 30 будет.