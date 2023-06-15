Дмитрий Чернышенко: «Все понимают, что мировой спорт без России становится ущербным»

Теги Дмитрий Чернышенко Олимпийская сборная России Политика Матч ТВ Биатлон

Дмитрий Чернышенко высказался о развитии спорта в России в условиях санкций.

«Качество продукта находится в руках тех, кто создает индустрию. В 2022 году была попытка отменить Россию как спортивную державу. Даже в ущерб себе, потому что все понимают, что мировой спорт без России становится ущербным. Наш спорт столкнулся с давлением одним из первых. Вы помните, еще после нашего сногсшибательного успеха в 2014 году и начала череды несправедливых атак.

Пандемия и санкции добавили проблем. Но несмотря на это колоссальное давление, мы понимаем, что это давление имеет конкретные политические мотивы, а спорт в стране должен продолжать развиваться. Мы успешно движемся к цифре 70% занимающихся спортом.

Нам отказали в использовании инфраструктуры спортивной, многие наши федерации любили проводить половину сезона на сборах за пределами территории страны. Сейчас мы в спешном порядке возводим спортивные базы, чтобы устранить этот недостаток. Была тотальная зависимость от оборудования. Мы заслуживаем, чтобы у нас была своя экипировка, свое оборудование. Это большая дорога, которую нам еще предстоит преодолеть.

Отдельный вызов — запрет на проведение международных соревнований на территории нашей страны. Слава богу, многие страны не поддерживают. Следующий вызов — ограничение трансляций, сокращение спортивного контента. Уверен, что мы всех победим. Но уже сейчас можно сказать, что отменить нас как спортивную державу не удалось.

Государство обеспечило достойные денежные вознаграждения тренерам и специалистам, которые показывают результаты. Существенный прирост финансирования идет от партнеров спортивной отрасли.

За счет принятых мер по поручению правительства мы смогли не останавливать строительство спортивных сооружений из‑за сложившейся ситуации», — заявил заместитель председателя правительства РФ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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46 комментариев

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4 shizzle ma nizzle
Они все один текст разными словами пересказывают? Типа как изложение в школе?
+57
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+57
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Yurij Zhemchuzhnikov
Сногсшибательный успех в 2014 году , 70% занимающихся спортом ... Параллельный мир , какой-то .
+26
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+26
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Fullhouse
Если повторять одну и ту же ложь многократно, то правдой она не станет.
Но куда этим альтернативно одаренным до таких простых истин
+20
-1
+19
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fidgety_heart
Да всем наплевать по большому счету, если даже в фигурном катании как-то справляются, то что говорить о других видах спорта
+16
0
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Евгения Гринева
Можно, конечно, сколько угодно убеждать себя в этом, но реальность обратная: российский спорт без мирового становится ущербным
+17
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Вячеслав Суворов
Попытки отменить небыло. Просто отменили.
+12
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Алекс Андр
Ответ Yurij Zhemchuzhnikov
Сногсшибательный успех в 2014 году , 70% занимающихся спортом ... Параллельный мир , какой-то .
Если здесь учтены те, кто занимается литрболом, то тогда 70% реальная цифра
+10
-1
+9
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Viks
мировой спорт без России становится ущербным. = мировой спорт без России выздоравливает. Ибо избавляется от покупки субъективных оценок в фигурке, художественной гимнастике, синхронном плавании...
+10
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+8
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МТБ
Скорее ваш спорт без них становиться ущербным
+6
-1
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Relena
Можно уточнить, кто это "Все"? Никому без нас не плохо, каждый за себя. Наши лыжники тоже радовались во время соревнований в пандемию получать медали, ведь норвежцы не участвовали. Тогда кричали, что не имеет значение кто есть, кого нет. Главное медаль, а кто будет помнить участников? Ах, да, теперь это другое...
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IStranger
Эти все, они с нами в одной комнате? Реально, когда это кончится у психиатров работы будет на годы вперёд...
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Pawel K
Отказали в инфраструктуре, экипировке и оборудовании? В РФ нередко люди уровня МСМК сами себе не только сборы оплачивают, но и даже посещение мест тренировок (стадионы/манежи). Это не вам отказали, это вы давно забили болт на развитие спорта в стране.
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STAVRsSC
"все понимают, что мировой спорт без России становится ущербным."
Зачем глупости говорить? Для большинства стран всё равно, выступает Россия или нет. И потеря качества лишь там, где Россия доминировала. А эти виды спорта можно пересчитать на пальцах одной руки. Не густо. Так что, не надо выдавать желаемое за действительное. В целом мировой спорт спокойно может прожить и без России. Как бы нам тут не было от этого грустно.
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sav187
А каким же тогда становится российский спорт без мирового?
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pyatachyok
Ответ 4 shizzle ma nizzle
Они все один текст разными словами пересказывают? Типа как изложение в школе?
Вряд ли на это мозгов хватило б! Просто через подставных лиц купили доступ к ChatGPT — ну и нагенерили текстов по запросу «расскажите, почему Западу плохо из-за отсутствия российских спортсменов».
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pyatachyok
Ответ Алекс Андр
Если здесь учтены те, кто занимается литрболом, то тогда 70% реальная цифра
Да вроде там просто считается по физической активности. Типа если кто из молодежи по несколько раз в неделю сексом занимается подолгу — все, спортсмен. Кто на работу в переполненном автобусе ездит или пешком ходит — спортсмен. Кто грузчиком работает — профессиональный спортсмен.
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Кавабунга Шреддоголовый
Футбол вообще не заметил отстранения России. Хоккей частично. Легкая атлетика вроде жива до сих пор. Вот лыжи - да, страдают, тут спорить глупо, но вот биатлон точно не страдает. Водные виды спорта тоже частично, но где-то конкуренция появится какая-никакая.
Вот кто точно теряет без международных соревнований, так это Россия. Условная Германия уж точно дефицита не испытывает
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scorp19
Честно говоря не заметил где мировой спорт стал ущербным без России. Смотрел и смотрю разные спортивные соревнования. Не изменилось вообще ничего в плане интереса. И никто ни одной слезинки не уронил из-за отсутствия кого то из России.
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STAVRsSC
"Мы успешно движемся к цифре 70% занимающихся спортом."
А что так мало? Ну скажите, что у нас 99% занимается спортом. Что 50, что 70, что 90 процентов - всё это очковтирательство. Реально занимающихся спортом, дай бог, если процентов 30 будет.
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robbaggio
Всему миру наплевать на наших спортсменов
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Melnikov1968
Что же до этого не создавали спортивные базы, не разрабатывали новое оборудование? Кто вам мешал? Жили и не парились, купим все на деньги Газпрома и Роснефти. А чтобы создать какую-либо структуру производства, необходимы годы. Но такие пеньки, как Чернышенко, способны только пилить, на созидание мозг не заточен.
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aarau
а кто все? я не понимаю например)
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dpv
Мировой мир - загнивает!!!
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Sobachkin
Это напоминает уровень садика. Где конкретно страдают, что не видят в соперникам россиян? Или ж надо дальше обманывать народ
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Сергей
Да сколько можно одни и те же тити мять
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