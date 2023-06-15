Дмитрий Чернышенко: «Все понимают, что мировой спорт без России становится ущербным»

Дмитрий Чернышенко высказался о развитии спорта в России в условиях санкций.

«Качество продукта находится в руках тех, кто создает индустрию. В 2022 году была попытка отменить Россию как спортивную державу. Даже в ущерб себе, потому что все понимают, что мировой спорт без России становится ущербным. Наш спорт столкнулся с давлением одним из первых. Вы помните, еще после нашего сногсшибательного успеха в 2014 году и начала череды несправедливых атак.

Пандемия и санкции добавили проблем. Но несмотря на это колоссальное давление, мы понимаем, что это давление имеет конкретные политические мотивы, а спорт в стране должен продолжать развиваться. Мы успешно движемся к цифре 70% занимающихся спортом.

Нам отказали в использовании инфраструктуры спортивной, многие наши федерации любили проводить половину сезона на сборах за пределами территории страны. Сейчас мы в спешном порядке возводим спортивные базы, чтобы устранить этот недостаток. Была тотальная зависимость от оборудования. Мы заслуживаем, чтобы у нас была своя экипировка, свое оборудование. Это большая дорога, которую нам еще предстоит преодолеть.

Отдельный вызов — запрет на проведение международных соревнований на территории нашей страны. Слава богу, многие страны не поддерживают. Следующий вызов — ограничение трансляций, сокращение спортивного контента. Уверен, что мы всех победим. Но уже сейчас можно сказать, что отменить нас как спортивную державу не удалось.

Государство обеспечило достойные денежные вознаграждения тренерам и специалистам, которые показывают результаты. Существенный прирост финансирования идет от партнеров спортивной отрасли.

За счет принятых мер по поручению правительства мы смогли не останавливать строительство спортивных сооружений из‑за сложившейся ситуации», — заявил заместитель председателя правительства РФ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).