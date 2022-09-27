Норвежская шахматная федерация поддержала недопуск Карякина к турнирам под своей эгидой

Норвежская шахматная федерация поддержала недопуск российского гроссмейстера Сергея Карякина к соревнованиям.

«Норвежская шахматная федерация не хочет, чтобы Сергею Карякину или другим шахматистам, поддерживающим спецоперацию на Украине (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru), разрешалось участвовать в турнирах под эгидой федерации.

Это относится ко всем рейтинговым турнирам в Норвегии. Федерация настоятельно рекомендует всем остальным организаторам придерживаться той же позиции», – говорится в заявлении.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) позволила Карякину выступать на международном уровне, так как он отбыл полугодовую дисквалификацию. Он был отстранен из-за высказываний о ситуации на Украине.

В прошлом году Карякин занял пятое место на турнире Norway Chess в Ставангере.

Сергей Карякин: «Даже если дисквалификацию снимут – организаторы многих международных турниров не горят желанием приглашать российских шахматистов»