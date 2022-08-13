Сергей Карякин: «Что мешало ФШР за 8 лет вырастить поколение гроссмейстеров в России? Может, нет цели по поиску талантов или федерация решила попросту сэкономить?»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин раскритиковал политику Федерации шахмат России (ФШР) в отношении молодых спортсменов.

В частности, Карякин привел в пример Всемирную шахматную олимпиаду в Ченнаи, где победила сборная Узбекистана. Россияне не участвовали в турнире из-за отстранения.

«Здесь следует обратить внимание на возраст участников команды-победительницы. Старшему 27, а остальным от 16 до 20 лет! Почему-то наши соседи не стали ждать 20-25 лет, чтобы включить ребят в сборную. Фактически в Узбекистане вырастили совершенно новое поколение гроссмейстеров, которые в скором времени войдут в элиту мировых шахмат!

Что мешало за прошедшие 8 лет нашей администрации ФШР вырастить подобное поколение у нас в России? Или, по рекомендации Филатова (президента ФШР – Sports.ru), дождемся 2041-го и уже потом будем делать выводы?» – написал Карякин в телеграм-канале.

«И раз уж я заговорил про недавно завершившуюся шахматную Олимпиаду, давайте посмотрим на сборную, занявшую третье место. В скобках будет возраст участников. Индия-2 (второй состав команды – Sports.ru): Гукеш (16), Сарин (18), Прагнанандха(17), Адхибан(29), Садвани (16). Средний возраст – 19,2, но если убрать «возрастного» Адхибана получится что всем спортсменам от 16 до 18 лет!

Ни капли не слукавлю, если скажу, что за Россию выставить подобную по силе молодежную сборную попросту невозможно! И снова у меня есть вопрос к руководству ФШР. После завершения карьеры в начале 2019 года, экс-чемпион мира Крамник перешел к тренерской деятельности и начал тренировать юношескую сборную… Индии! Сейчас мы отчетливо видим результаты проделанной работы!

Зная Крамника, я абсолютно убежден, что он бы с удовольствием тренировал наших ребят. Так почему специалист с такими колоссальными знаниями и опытом, как Владимир Борисович, оказался не нужен родной федерации? Может быть, потому что нет цели по поиску и взращиванию шахматных талантов у нас в стране или же ФШР решила вновь попросту сэкономить?» – добавил Карякин.

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