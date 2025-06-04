Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
Сергей Карякин заявил, что нужно поддерживать молодых шахматистов в России.
«В России много молодых талантливых шахматистов. Это и Рома Шогджиев, и Иван Землянский, и многие другие. Пока рано говорить, добьются ли они больших успехов на взрослом уровне, для этого им нужно много и долго работать.
Но и мы должны поддерживать ребят и много работать с ними, и я как президент Федерации шахмат Московской области могу сказать, что мы много внимания уделяем этому направлению», – сказал претендент на звание чемпиона мира 2016 года Карякин.
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Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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