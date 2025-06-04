  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
0

Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»

Сергей Карякин заявил, что нужно поддерживать молодых шахматистов в России.

«В России много молодых талантливых шахматистов. Это и Рома Шогджиев, и Иван Землянский, и многие другие. Пока рано говорить, добьются ли они больших успехов на взрослом уровне, для этого им нужно много и долго работать.

Но и мы должны поддерживать ребят и много работать с ними, и я как президент Федерации шахмат Московской области могу сказать, что мы много внимания уделяем этому направлению», – сказал претендент на звание чемпиона мира 2016 года Карякин.

Мировой рекорд от 9-летнего шахматиста из России: превзошел «Месси», уже впечатлил Карлсена

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoСергей Карякин
Роман Шогджиев
Иван Землянский
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
Карякин о шахматах: «Сверхамбиций, какие были раньше, уже нет. Но в свое удовольствие хочу поиграть, у меня не так много турниров, чтобы ими разбрасываться»
2 июня, 08:53
Сергей Карякин: «Мне бы хотелось, чтобы в школах шахматы были обязательным предметом»
131 мая, 14:52
Сергей Карякин: «Для себя я принял решение — под нейтральным флагом выступать не буду. Но у каждого свое мнение, никого не осуждаю»
31 мая, 14:33
Главные новости
Norway Chess. 10-й тур. Карлсен сыграет с Эригайси, Каруана встретится с Гукешем, Вэй И против Накамуры
сегодня, 06:04
Norway Chess. 9-й тур. Карлсен обыграл Каруану и вышел в лидеры, Гукеш победил Вэй И, Накамура одолел Эригайси
вчера, 20:40
Непомнящий, Дубов, Артемьев, Мурзин, Горячкина, Лагно выступят на турнире Grand Swiss в Самарканде
вчера, 20:38
Dubai Open. Гребнев одержал победу, Землянский – 3-й, Нихал Сарин – 6-й
34 июня, 11:50
Norway Chess. 8-й тур. Карлсен проиграл Вэй И, Накамура одолел Гукеша, Эригайси победил Каруану
13 июня, 20:20
Валентина Гунина: «Мой график турниров зависит от состояния здоровья. Я каждый месяц должна быть в Москве в больнице в определенные дни»
3 июня, 06:54
Norway Chess. 7-й тур. Карлсен победил Накамуру, Гукеш – Эригайси, Каруана обыграл Вэя И
2 июня, 20:30
Карякин о шахматах: «Сверхамбиций, какие были раньше, уже нет. Но в свое удовольствие хочу поиграть, у меня не так много турниров, чтобы ими разбрасываться»
2 июня, 08:53
Norway Chess. 6-й тур. Гукеш обыграл Карлсена, Накамура уступил Каруане, Эригайси победил Вэя
41 июня, 20:35
14-летний шахматист Землянский: «Поставил перед собой цель стать чемпионом мира»
11 июня, 14:35
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
426 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Дзагнидзе сыграла вничью с Анной Музычук, Чжу Цзиньэр победила Марию Музычук и другие результаты
11 мая, 19:50
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Тань Чжунъи сыграла вничью с Анной Музычук, Чжу Цзиньэр победила Вайшали и другие результаты
10 мая, 19:55
В средневековой башне в Ингушетии провели шахматный турнир. Его планируют сделать ежегодным
20 апреля, 19:10
Гран-при ФИДЕ (жен). 5-й этап. Шувалова обыграла Кашлинскую, Чжу Цзиньэр победила Дронавалли, другие результаты
15 апреля, 08:23