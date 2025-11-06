«Вылет Непомнящего – главное разочарование. Трудно по-шахматному понять логику его действий». Вице-президент ФШР Смагин о Кубке мира

В Федерации шахмат России разочарованы вылетом Яна Непомнящего с Кубка мира.

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин назвал разочарованием поражение Яна Непомнящего на Кубке мира в Гоа.

В 1/64 финала Непомнящий уступил индийцу Диптаяну Гошу, который занимает 237-е место в рейтинге ФИДЕ. Россиянин потерял шансы отобраться в турнир претендентов.

«Понятно, что главное разочарование – это вылет Яна. Трудно по-шахматному понять логику его действий. Во вчерашней партии то ли он что-то перепутал, то ли верил, что в любой позиции сможет спастись. Но он в начале совершил несколько ошибок и в какой-то момент просто перестал бороться.

У Непомнящего огромный талант, но нужно понимать, что за счет одного таланта можно далеко не уехать. В последнее время нет того огня в игре, что был раньше. Он стал чаще играть турниры, где не нужно было особо напрягаться, просто старался как-то поддерживать себя в форме. Для больших достижений нужны какие-то жертвы, и готов ли Ян на них пойти, большой вопрос», – сказал Смагин.

Непомнящему 35 лет, он дважды играл в матчах за звание чемпиона мира. В 2021-м уступил норвежцу Магнусу Карлсену, в 2023-м – китайцу Дин Лижэню.