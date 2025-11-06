  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • «Вылет Непомнящего – главное разочарование. Трудно по-шахматному понять логику его действий». Вице-президент ФШР Смагин о Кубке мира
4

«Вылет Непомнящего – главное разочарование. Трудно по-шахматному понять логику его действий». Вице-президент ФШР Смагин о Кубке мира

В Федерации шахмат России разочарованы вылетом Яна Непомнящего с Кубка мира.

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин назвал разочарованием поражение Яна Непомнящего на Кубке мира в Гоа.

В 1/64 финала Непомнящий уступил индийцу Диптаяну Гошу, который занимает 237-е место в рейтинге ФИДЕ. Россиянин потерял шансы отобраться в турнир претендентов.

«Понятно, что главное разочарование – это вылет Яна. Трудно по-шахматному понять логику его действий. Во вчерашней партии то ли он что-то перепутал, то ли верил, что в любой позиции сможет спастись. Но он в начале совершил несколько ошибок и в какой-то момент просто перестал бороться.

У Непомнящего огромный талант, но нужно понимать, что за счет одного таланта можно далеко не уехать. В последнее время нет того огня в игре, что был раньше. Он стал чаще играть турниры, где не нужно было особо напрягаться, просто старался как-то поддерживать себя в форме. Для больших достижений нужны какие-то жертвы, и готов ли Ян на них пойти, большой вопрос», – сказал Смагин.

Непомнящему 35 лет, он дважды играл в матчах за звание чемпиона мира. В 2021-м уступил норвежцу Магнусу Карлсену, в 2023-м – китайцу Дин Лижэню.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
ФШР
Кубок мира
logoЯн Непомнящий
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Главные новости
Кубок мира. 1/64 финала. Непомнящий проиграл, Есипенко, Наер и Гребнев прошли в следующую стадию, Ниманн, Дубов и Артемьев играют на тай-брейках
22 минуты назадLive
Владимир Крамник: «Публичные обвинения в травле Народицкого – легко доказуемая ложь, которую продвигают силы, желающие замять дело и найти козла отпущения»
23 минуты назад
Непомнящий о вылете с КМ: «Я уже играл в Индии, поэтому понимал, какие будут условия. Но ФИДЕ сумело удивить. Про шахматную часть сказать совсем нечего»
вчера, 14:27
Ян Непомнящий проиграл на Кубке мира индийцу, занимающему 237-е место в рейтинге ФИДЕ
вчера, 14:17
Кубок мира. 1/128 финала. Землянский, Артемьев, Наер, Гребнев и Нестеров прошли в следующую стадию, Лобанов уступил на тай-брейке
3 ноября, 20:50
«Мой прогноз: Ян Непомнящий выиграет Кубок мира. Он любит нокаут-систему, очень мотивирован». Шахматистка Гунина о турнире
1 ноября, 16:38
Шахматистка Чарочкина, играющая в темных очках: «С Корчным себя не сравниваю, даже если кому-то такое приходило на ум. Знакома с его творчеством, но стиль создаю свой»
31 октября, 18:23
Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Гукеш – 9-й, Непомнящий остался 19-м
31 октября, 14:34
Сергей Карякин: «Сейчас у нас есть упадок в мужских шахматах. Скептически оцениваю шансы наших игроков отобраться на турнир претендентов»
31 октября, 13:37
Илюмжинов подарил Папе Льву XIV шахматы из янтаря
30 октября, 09:39
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31