1

Умерла мама Яна Непомнящего

Умерла мама российского гроссмейстера, чемпиона мира по блицу Яна Непомнящего.

Об этом сообщили в Федерации шахмат России.

«8 июля ушла из жизни мама гроссмейстера Яна Непомнящего – Лилия Борисовна. Она была замечательным преподавателем математики, ее ученики поступали в лучшие вузы России.

Федерация шахмат России выражает искренние соболезнования Яну Александровичу и всем родным и близким покойной. Светлая память!» – говорится в сообщении федерации.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Федерация шахмат России
logoЯн Непомнящий
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Главные новости
Кубок мира (жен). 1/64 финала. Гунина, Салимова, Шухман и Чарочкина прошли в следующий раунд
7 июля, 18:48
Grand Chess Tour. Загреб. Карлсен выиграл блиц и общий зачет, Со – 2-й, Гукеш – 3-й
6 июля, 20:33
Grand Chess Tour. Загреб. Гукеш стал первым в рапиде, Дуда – 2-й, Карлсен – 3-й
24 июля, 19:14
Сергей Смагин: «Илюмжинов – один из самых авторитетных и уважаемых людей в мировых шахматах. Думаю, что его многие поддержат на выборах в ФИДЕ»
24 июля, 09:33
Сергей Шипов: «Диапазон шахматистов от 20 до 30 лет у нас объективно слабый. Остается только завидовать Индии»
44 июля, 06:42
Смагин о том, что россиян нет в топ-10 рейтинга ФИДЕ: «Никакой катастрофы нет. У нас очень сильное поколение подрастает»
4 июля, 06:34
Анатолий Карпов: «Мало кто хочет, чтобы Илюмжинов вернулся, потому что на посту главы ФИДЕ никто не делал больше гадостей, чем он»
123 июля, 19:17
Филатов о выборах главы ФИДЕ: «Поддержим любого кандидата, который пообещает вернуть нам флаг и гимн и допустит наши сборные к международным соревнованиям»
3 июля, 16:10
Российская шахматистка Михеева выиграла чемпионат Азии среди юниорок до 20 лет
13 июля, 12:32
Илюмжинов заявил, что намерен баллотироваться на пост президента ФИДЕ и вернуть российским шахматистам флаг и гимн
323 июля, 10:58
Ко всем новостям
Последние новости
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
426 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Дзагнидзе сыграла вничью с Анной Музычук, Чжу Цзиньэр победила Марию Музычук и другие результаты
11 мая, 19:50
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Тань Чжунъи сыграла вничью с Анной Музычук, Чжу Цзиньэр победила Вайшали и другие результаты
10 мая, 19:55