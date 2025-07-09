Умерла мама Яна Непомнящего

Умерла мама российского гроссмейстера, чемпиона мира по блицу Яна Непомнящего .

Об этом сообщили в Федерации шахмат России.

«8 июля ушла из жизни мама гроссмейстера Яна Непомнящего – Лилия Борисовна. Она была замечательным преподавателем математики, ее ученики поступали в лучшие вузы России.

Федерация шахмат России выражает искренние соболезнования Яну Александровичу и всем родным и близким покойной. Светлая память!» – говорится в сообщении федерации.