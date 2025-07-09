Умерла мама Яна Непомнящего
Умерла мама российского гроссмейстера, чемпиона мира по блицу Яна Непомнящего.
Об этом сообщили в Федерации шахмат России.
«8 июля ушла из жизни мама гроссмейстера Яна Непомнящего – Лилия Борисовна. Она была замечательным преподавателем математики, ее ученики поступали в лучшие вузы России.
Федерация шахмат России выражает искренние соболезнования Яну Александровичу и всем родным и близким покойной. Светлая память!» – говорится в сообщении федерации.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Федерация шахмат России
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