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Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий идет на 14-м месте

Россиянин Ян Непомнящий занимает 14-е место в рейтинге ФИДЕ.

Рейтинг ФИДЕ

1 августа

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2839

2. Хикару Накамура (США) – 2807

3. Фабиано Каруана (США) – 2784

4. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 2779

5. Арджун Эригайси (Индия) – 2776

6. Гукеш Доммараджу (Индия) – 2776

7. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 2771

8. Алиреза Фируджа (Франция) – 2766

9. Вэй И (Китай) – 2753

10. Аниш Гири (Нидерланды) – 2748...

14 (14). Ян Непомнящий (Россия) – 2742...

34 (34). Дмитрий Андрейкин (Россия) – 2695...

39 (39). Даниил Дубов (Россия) – 2691...

43 (33). Петр Свидлер (Россия) – 2682...

44 (45). Андрей Есипенко (Россия) – 2682...

Полный рейтинг здесь. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Хикару Накамура
Даниил Дубов
logoАндрей Есипенко
Гукеш Доммараджу
Алиреза Фируджа
Дмитрий Андрейкин
рейтинги
logoМагнус Карлсен
logoПетр Свидлер
logoФабиано Каруана
logoАниш Гири
logoФИДЕ
Рамешбабу Прагнанандха
Вэй И
Арджун Эригайси
logoЯн Непомнящий
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