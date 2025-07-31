Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий идет на 14-м месте
Россиянин Ян Непомнящий занимает 14-е место в рейтинге ФИДЕ.
Рейтинг ФИДЕ
1 августа
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2839
2. Хикару Накамура (США) – 2807
3. Фабиано Каруана (США) – 2784
4. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 2779
5. Арджун Эригайси (Индия) – 2776
6. Гукеш Доммараджу (Индия) – 2776
7. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 2771
8. Алиреза Фируджа (Франция) – 2766
9. Вэй И (Китай) – 2753
10. Аниш Гири (Нидерланды) – 2748...
14 (14). Ян Непомнящий (Россия) – 2742...
34 (34). Дмитрий Андрейкин (Россия) – 2695...
39 (39). Даниил Дубов (Россия) – 2691...
43 (33). Петр Свидлер (Россия) – 2682...
44 (45). Андрей Есипенко (Россия) – 2682...
Полный рейтинг здесь.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
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