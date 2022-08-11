Карякин о переходе Опарина в сборную США: «Я писал, что если ФШР не будет поддерживать спортсменов, они начнут выступать за другие сборные. Оставим все как есть?»

Теги сборная России Сергей Карякин сборная США Григорий Опарин Шахматы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал информацию о том, что Григорий Опарин будет выступать за США.

«Помните, я писал, что если ФШР (Федерация шахмат России – Sports.ru) не будет поддерживать наших спортсменов, они постепенно начнут выступать за другие сборные? Вот вам подтверждение!

55-й шахматист мирового рейтинга ФИДЕ Григорий Опарин теперь выступает за США. Оставим все как есть?» – написал Карякин в телеграм-канале.

Российский гроссмейстер Григорий Опарин будет выступать за США

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