Карякин о переходе Опарина в сборную США: «Я писал, что если ФШР не будет поддерживать спортсменов, они начнут выступать за другие сборные. Оставим все как есть?»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал информацию о том, что Григорий Опарин будет выступать за США.

«Помните, я писал, что если ФШР (Федерация шахмат России – Sports.ru) не будет поддерживать наших спортсменов, они постепенно начнут выступать за другие сборные? Вот вам подтверждение!

55-й шахматист мирового рейтинга ФИДЕ Григорий Опарин теперь выступает за США. Оставим все как есть?» – написал Карякин в телеграм-канале.

Российский гроссмейстер Григорий Опарин будет выступать за США