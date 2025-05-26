Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»

Ткачев сообщил, что владелец «Краснодара» Галицкий неплохо играет в шахматы.

«Краснодар» впервые стал чемпионом России по футболу.

«Когда в академии «Краснодара» идут выпускные экзамены, перед этим он дает сеанс одновременной игры. Я это видел. Именно молодым футболистам, которые на выпуске. Для него это имеет важное значение.

Сергей Николаевич сам неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – это обязательная часть при выпуске в его академии», – рассказал исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

17 лет пути «Краснодара» и Галицкого к чемпионству