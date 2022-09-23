Карпов отказе Карякина выступать без российского флага: «Я уважаю позицию Сергея. Политика не должна быть внутри шахмат»

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов оценил решение гроссмейстера Сергея Карякина отказаться от выступлений в нейтральном статусе.

Ранее Карякин отбыл шестимесячную дисквалификацию, но отказался участвовать в международных турнирах из-за запрета российских шахматистам выступать под своим флагом.

«Я уважаю позицию Сергея, он принципиально смотрит на эти вещи, я не понимаю, почему его лишают возможности играть под своим флагом. Это его принципиальная позиция, и ее надо уважать. Вообще, все, что сейчас творится, – это полнейшее безобразие, нарушение всех прав. И печально, что это случилось в шахматном мире.

Причем у меня был разговор с Аркадием Дворковичем (главой Международной шахматной федерации – Sports.ru). Я ему задал вопрос, почему нарушаются права и прочее, он мне объяснил, что вот огромное давление и есть рекомендации МОК, но он нам приказать не может, а рекомендация – это вариант мягкий: вы можете следовать рекомендации, а можете не следовать, а можете занять принципиальную позицию, что политика не должна быть внутри шахмат.

«Мы все – одна семья!» – такой девиз уже 100 лет. Вы не должны пускать политику, которая разделяет людей, а шахматы – это спорт, который их объединяет. Такова должна быть позиция. Но, к сожалению, она не такая. Рекомендации не соответствуют нашему девизу», – заявил Карпо.

«Это принципиальный вопрос. Нейтральный статус меня не устраивает». Карякин отказался от выступлений под нейтральным флагом