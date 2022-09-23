Карпов отказе Карякина выступать без российского флага: «Я уважаю позицию Сергея. Политика не должна быть внутри шахмат»

Теги ФИДЕ МОК сборная России Анатолий Карпов Сергей Карякин Аркадий Дворкович сборная России жен Политика Шахматы

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов оценил решение гроссмейстера Сергея Карякина отказаться от выступлений в нейтральном статусе.

Ранее Карякин отбыл шестимесячную дисквалификацию, но отказался участвовать в международных турнирах из-за запрета российских шахматистам выступать под своим флагом.

«Я уважаю позицию Сергея, он принципиально смотрит на эти вещи, я не понимаю, почему его лишают возможности играть под своим флагом. Это его принципиальная позиция, и ее надо уважать. Вообще, все, что сейчас творится, – это полнейшее безобразие, нарушение всех прав. И печально, что это случилось в шахматном мире.

Причем у меня был разговор с Аркадием Дворковичем (главой Международной шахматной федерации – Sports.ru). Я ему задал вопрос, почему нарушаются права и прочее, он мне объяснил, что вот огромное давление и есть рекомендации МОК, но он нам приказать не может, а рекомендация – это вариант мягкий: вы можете следовать рекомендации, а можете не следовать, а можете занять принципиальную позицию, что политика не должна быть внутри шахмат.

«Мы все – одна семья!» – такой девиз уже 100 лет. Вы не должны пускать политику, которая разделяет людей, а шахматы – это спорт, который их объединяет. Такова должна быть позиция. Но, к сожалению, она не такая. Рекомендации не соответствуют нашему девизу», – заявил Карпо.

«Это принципиальный вопрос. Нейтральный статус меня не устраивает». Карякин отказался от выступлений под нейтральным флагом

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