Кубок мира. 1/128 финала. Артемьев, Землянский, Нестеров, Наер, Гребнев и Лобанов проведут первые партии
1 ноября в индийском Гоа пройдут первые партии открытого турнира, 2 ноября – вторые, 3 ноября – тай-брейк при необходимости.
С 1/128 финала стартуют 156 игроков. Еще 50 рейтинг-фаворитов вступят в борьбу с 1/64 финала, в том числе россияне Ян Непомнящий, Володар Мурзин, Даниил Дубов и Андрей Есипенко.
Три лучших шахматиста по итогам Кубка мира отберутся в турнир претендентов 2026 года.
Гоа, Индия
Открытый турнир
1/128 финала
Начало первых партий – 13:00 по московскому времени (1 ноября), прямая трансляция – на канале ФИДЕ.
Арсений Нестеров (Россия) – Сапармурат Атабаев (Туркменистан)
Иван Землянский (Россия) – Леван Панцулая (Грузия)
Эскиль Ндаханвапо (Намибия) – Владислав Артемьев (Россия)
Даниэль Кизон (Филиппины) – Алексей Гребнев (Россия)
Даниил Юффа (Испания) – Шиям Тавандиран (Канада)
Фаустино Оро (Аргентина) – Анте Бркич (Хорватия)
Хосе Габриэль Кардосо (Колумбия) – Баадур Джобава (Грузия)
Сергей Лобанов (Россия) – Кацпер Перун (Польша)
Александр Донченко (Германия) – Бомо Кигига (Нигерия)
Евгений Наер (Россия) – Фи Ракотомахаро (Мадагаскар)
Василий Иванчук (Украина) – Мохаммед Рахман (Бангладеш)
Ягыз Каан Эрдогмуш (Турция) – Наги Абугенда (Ливия)
Стаматис Куркулос-Ардитис (Греция) – Дивья Дешмукх (Индия)
Мухаммадзохид Суяров (Узбекистан) – Ниджат Абасов (Азербайджан)
Владислав Ковалев (Беларусь) – Поль Вельтен (Франция)
Химал Гусейн (Индия) – Энди Вудворд (США)
Жак Эльбилия (Марокко) – Максим Чигаев (Испания)
ПРИМЕЧАНИЕ: матчи состоят из двух партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход с первого. В случае ничьей играется тай-брейк по быстрым шахматам – две партии 15+10 (затем при необходимости две 10+10; две 5+3; две 3+2; одна партия в формате армагеддона 4+2).
Полная сетка – здесь.