  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Кубок мира. 1/128 финала. Артемьев, Землянский, Нестеров, Наер, Гребнев и Лобанов проведут первые партии
0

Кубок мира. 1/128 финала. Артемьев, Землянский, Нестеров, Наер, Гребнев и Лобанов проведут первые партии

На Кубке мира по шахматам начинаются матчи 1/128 финала с участием россиян.

1 ноября в индийском Гоа пройдут первые партии открытого турнира, 2 ноября – вторые, 3 ноября – тай-брейк при необходимости.

С 1/128 финала стартуют 156 игроков. Еще 50 рейтинг-фаворитов вступят в борьбу с 1/64 финала, в том числе россияне Ян Непомнящий, Володар Мурзин, Даниил Дубов и Андрей Есипенко.

Три лучших шахматиста по итогам Кубка мира отберутся в турнир претендентов 2026 года.

Кубок мира по шахматам

Гоа, Индия

Открытый турнир

1/128 финала

Начало первых партий – 13:00 по московскому времени (1 ноября), прямая трансляция – на канале ФИДЕ.

Арсений Нестеров (Россия) – Сапармурат Атабаев (Туркменистан)

Иван Землянский (Россия) – Леван Панцулая (Грузия)

Эскиль Ндаханвапо (Намибия) – Владислав Артемьев (Россия)

Даниэль Кизон (Филиппины) – Алексей Гребнев (Россия)

Даниил Юффа (Испания) – Шиям Тавандиран (Канада)

Фаустино Оро (Аргентина) – Анте Бркич (Хорватия)

Хосе Габриэль Кардосо (Колумбия) – Баадур Джобава (Грузия)

Сергей Лобанов (Россия) – Кацпер Перун (Польша)

Александр Донченко (Германия) – Бомо Кигига (Нигерия)

Евгений Наер (Россия) – Фи Ракотомахаро (Мадагаскар)

Василий Иванчук (Украина) – Мохаммед Рахман (Бангладеш)

Ягыз Каан Эрдогмуш (Турция) – Наги Абугенда (Ливия)

Стаматис Куркулос-Ардитис (Греция) – Дивья Дешмукх (Индия)

Мухаммадзохид Суяров (Узбекистан) – Ниджат Абасов (Азербайджан)

Владислав Ковалев (Беларусь) – Поль Вельтен (Франция)

Химал Гусейн (Индия) – Энди Вудворд (США)

Жак Эльбилия (Марокко) – Максим Чигаев (Испания)

ПРИМЕЧАНИЕ: матчи состоят из двух партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход с первого. В случае ничьей играется тай-брейк по быстрым шахматам – две партии 15+10 (затем при необходимости две 10+10; две 5+3; две 3+2; одна партия в формате армагеддона 4+2).

Полная сетка – здесь.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
Кубок мира
Арсений Нестеров
Леван Панцулая
Иван Землянский
logoБаадур Джобава
Даниил Юффа
Фаустино Оро
Александр Донченко
logoВасилий Иванчук
Ягыз Каан Эрдогмуш
Владислав Артемьев
Алексей Гребнев
Дивья Дешмукх
Ниджат Абасов
Владислав Ковалев
Сергей Лобанов
Евгений Наер
Максим Чигаев
Энди Вудворд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Главные новости
Илюмжинов подарил Папе Льву XIV шахматы из янтаря
вчера, 09:39
Крамник о смерти шахматиста Народицкого: «Попытки связать это трагическое событие с моим именем переступают все границы элементарной человеческой морали»
25 октября, 13:48
Сергей Смагин: «То, что ФИДЕ решила рассмотреть высказывания Крамника – это абсурд. Он точно не виноват в смерти Народицкого»
23 октября, 12:15
Владимир Крамник: «Я не говорил про Народицкого ничего плохого. Крайне разочарован действиями ФИДЕ и намереваюсь подать судебный иск»
23 октября, 09:34
Комиссия по этике ФИДЕ рассмотрит слова Крамника о смерти шахматиста Народицкого
23 октября, 06:50
Аркадий Дворкович: «Не поддерживаю, что говорит и делает Крамник в последнее время. Проблему читерства надо решать не нападками или намеками»
22 октября, 19:58
Эмиль Сутовский: «Реакция Крамника на уход Народицкого отвратительна и откровенно постыдна»
22 октября, 19:45
Шипов о смерти Народицкого: «Я против сплетен в виде версий, которые ходят по интернету. Неприлично это обсуждать до объявления причин произошедшего»
21 октября, 21:39
Крамник о смерти 29-летнего шахматиста Народицкого: «Я кричал о проблемах Дани, вызывающих тревогу, а его «друзья» позаботились только о том, чтобы скрыть это»
21 октября, 07:15
«Народицкий был одним из самых известных комментаторов и популяризаторов шахмат». ФШР выразила соболезнования в связи со смертью гроссмейстера
20 октября, 20:58
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31