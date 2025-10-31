Кубок мира. 1/128 финала. Артемьев, Землянский, Нестеров, Наер, Гребнев и Лобанов проведут первые партии

На Кубке мира по шахматам начинаются матчи 1/128 финала с участием россиян.

1 ноября в индийском Гоа пройдут первые партии открытого турнира, 2 ноября – вторые, 3 ноября – тай-брейк при необходимости.

С 1/128 финала стартуют 156 игроков. Еще 50 рейтинг-фаворитов вступят в борьбу с 1/64 финала, в том числе россияне Ян Непомнящий, Володар Мурзин, Даниил Дубов и Андрей Есипенко.

Три лучших шахматиста по итогам Кубка мира отберутся в турнир претендентов 2026 года.

Кубок мира по шахматам

Гоа, Индия

Открытый турнир

1/128 финала

Начало первых партий – 13:00 по московскому времени (1 ноября), прямая трансляция – на канале ФИДЕ .

Арсений Нестеров (Россия) – Сапармурат Атабаев (Туркменистан)

Иван Землянский (Россия) – Леван Панцулая (Грузия)

Эскиль Ндаханвапо (Намибия) – Владислав Артемьев (Россия)

Даниэль Кизон (Филиппины) – Алексей Гребнев (Россия)

Даниил Юффа (Испания) – Шиям Тавандиран (Канада)

Фаустино Оро (Аргентина) – Анте Бркич (Хорватия)

Хосе Габриэль Кардосо (Колумбия) – Баадур Джобава (Грузия)

Сергей Лобанов (Россия) – Кацпер Перун (Польша)

Александр Донченко (Германия) – Бомо Кигига (Нигерия)

Евгений Наер (Россия) – Фи Ракотомахаро (Мадагаскар)

Василий Иванчук (Украина) – Мохаммед Рахман (Бангладеш)

Ягыз Каан Эрдогмуш (Турция) – Наги Абугенда (Ливия)

Стаматис Куркулос-Ардитис (Греция) – Дивья Дешмукх (Индия)

Мухаммадзохид Суяров (Узбекистан) – Ниджат Абасов (Азербайджан)

Владислав Ковалев (Беларусь) – Поль Вельтен (Франция)

Химал Гусейн (Индия) – Энди Вудворд (США)

Жак Эльбилия (Марокко) – Максим Чигаев (Испания)

ПРИМЕЧАНИЕ: матчи состоят из двух партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход с первого. В случае ничьей играется тай-брейк по быстрым шахматам – две партии 15+10 (затем при необходимости две 10+10; две 5+3; две 3+2; одна партия в формате армагеддона 4+2).

Полная сетка – здесь .