  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман лидирует за три тура до конца, Гарифуллина – 2-я, Шувалова – 4-я
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман лидирует за три тура до конца, Гарифуллина – 2-я, Шувалова – 4-я

Анна Шухман лидирует в женском Суперфинале чемпионата России по шахматам.

Женский турнир проходит с 1 по 12 октября, параллельно с открытыми соревнованиями.

Суперфинал чемпионата России

Москва

Женский турнир

Положение после 8 туров из 11

1. Анна Шухман – 6 очков

2. Лея Гарифуллина – 5

3. Дарья Чарочкина – 5

4. Полина Шувалова – 4,5

5. Ольга Гиря – 3,5

6. Екатерина Гольцева – 3

7. Маргарита Потапова – 3

8. Екатерина Ковалевская – 3

9. Анастасия Боднарук – 3

10. Яна Жапова – 2

11. Валентина Гунина – 2

12. Алиса Галлямова – 0*

9-й тур

Начало партий – 15:00 по московскому времени (10 октября)

Гиря – Галлямова

Жапова – Гольцева

Гунина – Потапова

Ковалевская – Чарочкина

Шувалова – Гарифуллина

Боднарук – Шухман

8-й тур: Галлямова – Боднарук – 0:0* (партия не состоялась) / Шухман – Шувалова – 0,5:0,5 / Гарифуллина – Ковалевская – 1:0 / Чарочкина – Гунина – 0,5:0,5 / Потапова – Жапова – 0,5:0,5 / Гольцева – Гиря – 0,5:0,5.

7-й тур: Гольцева – Галлямова – 0:0* (партия не состоялась) / Гиря – Потапова – 0:1 / Жапова – Чарочкина – 0:1 / Гунина – Гарифуллина – 0:1 / Ковалевская – Шухман – 0,5:0,5 / Шувалова – Боднарук – 1:0.

6-й тур: Галлямова – Шувалова – 0:0* (партия не состоялась) / Боднарук – Ковалевская – 1:0 / Шухман – Гунина – 1:0 / Гарифуллина – Жапова – 0,5:0,5 / Чарочкина – Гиря – 1:0 / Потапова – Гольцева – 0,5:0,5.

5-й тур: Потапова – Галлямова – 1:0* (результат аннулирован) / Гольцева – Чарочкина – 0:1 / Гиря – Гарифуллина – 1:0 / Жапова – Шухман – 0:1 / Гунина – Боднарук – 0:1 / Ковалевская – Шувалова – 0,5:0,5.

4-й тур: Галлямова – Ковалевская – 0,5:0,5* (результат аннулирован) / Шувалова – Гунина – 1:0 / Боднарук – Жапова – 0:1 / Шухман – Гиря – 1:0 / Гарифуллина – Гольцева – 1:0 / Чарочкина – Потапова – 1:0.

3-й тур: Чарочкина – Галлямова – 1:0* (результат аннулирован) / Потапова – Гарифуллина – 0,5:0,5 / Гольцева – Шухман – 0,5:0,5 / Гиря – Боднарук – 1:0 / Жапова – Шувалова – 0:1 / Гунина – Ковалевская – 0,5:0,5.

2-й тур: Галлямова – Гунина – 0:1* (результат аннулирован) / Ковалевская – Жапова – 1:0 / Шувалова – Гиря – 0,5:0,5 / Боднарук – Гольцева – 0,5:0,5 / Шухман – Потапова – 1:0 / Гарифуллина – Чарочкина – 1:0.

1-й тур: Гарифуллина – Галлямова – 1:0* (результат аннулирован) / Чарочкина – Шухман – 0,5:0,5 / Потапова – Боднарук – 0,5:0,5 / Гольцева – Шувалова – 1:0 / Гиря – Ковалевская – 0,5:0,5 / Жапова – Гунина – 0:1.

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход с первого. Полные результаты – здесь.

* Алиса Галлямова снялась после пяти туров по состоянию здоровья, результаты партий с ее участием были аннулированы.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Ольга Гиря
Екатерина Ковалевская
Анастасия Боднарук
Полина Шувалова
Алиса Галлямова
Лея Гарифуллина
результаты
Суперфинал чемпионата России среди женщин
Валентина Гунина
Дарья Чарочкина
Анна Шухман
