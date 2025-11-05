Непомнящий о вылете с КМ: «Я уже играл в Индии, поэтому понимал, какие будут условия. Но ФИДЕ сумело удивить. Про шахматную часть сказать совсем нечего»

Ян Непомнящий высказался о поражении на Кубке мира по шахматам.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл представителю Индии Диптаяну Гхошу в 1/64 финала Кубка мира по шахматам, который проходит на Гоа.

«Я уже играл в Индии (в 2019 году в Калькутте), поэтому плюс-минус понимал, какие будут условия. Но ФИДЕ – надо отдать должное – сумело удивить. Про шахматную часть сказать совсем нечего.

Одно из тех мест, из которых не обидно уезжать», – написал Непомнящий.