Шахматистка Чарочкина, играющая в темных очках: «С Корчным себя не сравниваю, даже если кому-то такое приходило на ум. Знакома с его творчеством, но стиль создаю свой»

Шахматистка Чарочкина объяснила, почему играет в шарфе и темных очках.

Бронзовый призер суперфинала чемпионата России по шахматам Дарья Чарочкина высказалась о своем стиле.

– Ваши шарфы и темные очки – это трибьют Корчному или часть собственного стиля?

– Иногда в залах бывает холодно, и так появляется любовь к красивым шалям и шарфам. А иногда случаются медицинские показания и приходится играть в темных очках. Что ж, отличная возможность показать оппонентам, что сила игры не зависит от стильных аксессуаров или модной оправы.

При всем уважении к Виктору Львовичу (Корчному), я себя с ним не сравниваю, даже если кому-то такое и приходило на ум. Знакома с его творчеством, конечно, но стиль создаю свой. Кстати, приятно видеть, как в темных очках в Сент-Луисе играют супертопы на Clutch Chess. У нас модная компания! – ответила Чарочкина.