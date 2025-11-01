  • Спортс
  • «Мой прогноз: Ян Непомнящий выиграет Кубок мира. Он любит нокаут-систему, очень мотивирован». Шахматистка Гунина о турнире
«Мой прогноз: Ян Непомнящий выиграет Кубок мира. Он любит нокаут-систему, очень мотивирован». Шахматистка Гунина о турнире

Шахматистка Гунина считает, что Ян Непомнящий победит на Кубке мира.

Российский гроссмейстер Валентина Гунина назвала фаворитов Кубка мира, который стартовал 1 ноября в индийском Гоа.

«Мой прогноз: Ян (Непомнящий) выиграет Кубок мира. Он любит нокаут-систему, очень мотивирован. Желаю ему большой удачи и терпения. В топ-3, думаю, войдут Гукеш и Прагнанандха», – считает Гунина.

Трое лучших игроков по итогам Кубка мира отберутся в турнир претендентов 2026 года, где определится участник матча за шахматную корону.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок мира
logoЯн Непомнящий
Гукеш Доммараджу
Валентина Гунина
Рамешбабу Прагнанандха
