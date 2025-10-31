Сергей Карякин: «Сейчас у нас есть упадок в мужских шахматах. Скептически оцениваю шансы наших игроков отобраться на турнир претендентов»

Карякин не верит, что кто-то из россиян сумеет отобраться на турнир претендентов.

В Индии с 1 по 26 ноября пройдет Кубок мира по шахматам. На турнире выступят Ян Непомнящий , Даниил Дубов , Андрей Есипенко , Владислав Артемьев , Евгений Наер , Иван Землянский, Арсений Нестеров, Сергей Лобанов, Володар Мурзин и Алексей Гребнев.

По итогам соревнований три лучших шахматиста получат право сыграть на турнире претендентов 2026 года.

«Сейчас у нас есть упадок в мужских шахматах, и я скептически оцениваю шансы наших игроков отобраться на турнир претендентов.

Кубок мира всегда был своего рода лотереей, хотя я там всегда хорошо играл. Турнир очень сложный, он длится почти месяц, там огромная конкуренция. Должно произойти чудо, чтобы кто-то в тройку попал», – сказал победитель Кубка мира 2015 года Сергей Карякин.