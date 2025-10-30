Илюмжинов подарил Папе Льву XIV шахматы из янтаря

Экс-глава ФИДЕ Илюмжинов рассказал, что подарил папе римскому шахматы из янтаря.

«Я дружу с Ватиканом с 1995 года, когда стал президентом ФИДЕ. Иоанн Павел II одним из первых поздравил меня с избранием

В этот раз передал Папе Льву XIV буддийскую танку и уникальный подарочный шахматный набор, изготовленный кубачинскими мастерами Дагестана. Подарок от почетного президента шахматной федерации Дагестана Магомеда Шариповича Алиева.

Фигуры в этих шахматах сделаны из янтаря. Знаю, что Папа играет в шахматы. В Ватикане уважают, любят и признают эту игру», – сказал Кирсан Илюмжинов.

Ранее Илюмжинов сообщил, что намерен баллотироваться на пост президента ФИДЕ в 2026 году.