UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграет с Эригайси, Абдусатторов против Раппорта и другие партии
Ян Непомнящий сыграет с Арджуном Эригайси на турнире UzChess Cup.
21 июня пройдут партии третьего тура.
Узбекистан, Ташкент
3-й тур
Начало партий – 13.00 по московскому времени.
Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
Пархам Магсудлу (Иран) – Аравинд Читамбарам (Индия)
Ян Непомнящий (Россия) – Арджун Эригайси (Индия)
Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Рихард Раппорт (Венгрия)
Шамсиддин Вохидов (Узбекистан) – Жавохир Синдаров (Узбекистан)
Турнирное положение: Синдаров, Абдусатторов, Эригайси, Прагнанандха – по 1,5 балла,Магсудлу, Раппорт, Якуббоев – по 1, Читамбарам, Непомнящий – по 0,5 Вохидов – 0.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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