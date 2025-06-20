UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграет с Эригайси, Абдусатторов против Раппорта и другие партии

Ян Непомнящий сыграет с Арджуном Эригайси на турнире UzChess Cup.

21 июня пройдут партии третьего тура.

UzChess Cup

Узбекистан, Ташкент

3-й тур

Начало партий – 13.00 по московскому времени.

Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Пархам Магсудлу (Иран) – Аравинд Читамбарам (Индия)

Ян Непомнящий (Россия) – Арджун Эригайси (Индия)

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Рихард Раппорт (Венгрия)

Шамсиддин Вохидов (Узбекистан) – Жавохир Синдаров (Узбекистан)

Турнирное положение : Синдаров, Абдусатторов, Эригайси, Прагнанандха – по 1,5 балла,Магсудлу, Раппорт, Якуббоев – по 1, Читамбарам, Непомнящий – по 0,5 Вохидов – 0.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.