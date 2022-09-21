Сергей Карякин: «Даже если дисквалификацию снимут – организаторы многих международных турниров не горят желанием приглашать российских шахматистов»

Российский шахматист рассказал, что его полугодовая дисквалификация завершится завтра.

В марте комиссия по этике дисквалифицировала Карякина на полгода за поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба репутации шахмат».

– Когда заканчивается ваша шестимесячная дисквалификация?

– 22 сентября.

– Уже есть понимание, что дальше?

– Еще недавно я был на 90 процентов уверен, что ее продлят. Сейчас оптимизма чуть больше, но...

Я прекрасно понимаю – даже если дисквалификацию снимут, организаторы многих международных турниров, мягко говоря, не горят желанием приглашать российских шахматистов. Особенно тех, кто поддерживает спецоперацию.

Да, есть официальные соревнования. К примеру, чемпионат мира по блицу. Но где он пройдет и когда, неизвестно. А в следующем году Кубок мира. Конечно, хотелось бы в нем поучаствовать, нокаут-система вообще мой любимый формат.

Только кто сегодня даст гарантии, что меня точно допустят к турниру? Что если в ближайший четверг и снимут дисквалификацию, то потом не навесят вновь – по какому-нибудь надуманному предлогу?

Эмиль Сутовский, генеральный директор ФИДЕ, в свое время не скрывал, что собирается добиваться моего дальнейшего отстранения. Пока сохраняется такая угроза, трудно что-то прогнозировать, – сказал Карякин.