Ян Непомнящий проиграл на Кубке мира индийцу, занимающему 237-е место в рейтинге ФИДЕ

Непомнящий вылетел с Кубка мира по шахматам на стадии 1/64 финала.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение на старте Кубка мира по шахматам, который проходит на Гоа.

В 1/64 финала россиянин уступил 22-летнему представителю Индии Диптаяну Гхошу, который занимает 237-е место в рейтинге ФИДЕ. В первой партии Непомнящий черными фигурами сыграл вничью, во второй уступил белыми.

Непомнящий потерял шансы отобраться на турнир претендентов 2026 года. Ранее он четыре раза участвовал в данном турнире и дважды его выигрывал.