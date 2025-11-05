Ян Непомнящий проиграл на Кубке мира индийцу, занимающему 237-е место в рейтинге ФИДЕ
Непомнящий вылетел с Кубка мира по шахматам на стадии 1/64 финала.
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение на старте Кубка мира по шахматам, который проходит на Гоа.
В 1/64 финала россиянин уступил 22-летнему представителю Индии Диптаяну Гхошу, который занимает 237-е место в рейтинге ФИДЕ. В первой партии Непомнящий черными фигурами сыграл вничью, во второй уступил белыми.
Непомнящий потерял шансы отобраться на турнир претендентов 2026 года. Ранее он четыре раза участвовал в данном турнире и дважды его выигрывал.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
