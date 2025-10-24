Конор Макгрегор: «Огонь соперничества снова пылает в моем сердце. Я спасен и исцелен»

Конор Макгрегор высказался о возможном возвращении в октагон.

«Я нахожусь здесь не случайно. Есть высшая сила, которая определяет мой путь и путь каждого из нас. Я живу по слову Божьему. Со времени последнего турнира я начал духовное путешествие, и теперь я спасен. Я спасен и исцелен.

Благодаря этому мир ждет нечто особенное. Огонь соперничества, который когда-то был в моем сердце, снова пылает. Так что я очень вдохновлен и взволнован», – сказал бывший чемпион UFC Конор Макгрегор .

Макгрегор в последний раз выходил в октагон в июле-2021, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.

Ранее он согласился на 18-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговой политики. Он сможет драться с марта-2026.

