Генри Сехудо: «Царукян не подрался, когда UFC нуждался в этом. Понимаю, почему ему не дали титульник»
Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо высказался о решении промоушена не давать Арману Царукяну титульный поединок.
Ранее стало известно, что Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи в январе подерутся за временный пояс в легком весе. Чемпион дивизиона Илия Топурия возьмет перерыв в выступлениях.
«Царукян заслужил право драться за титул. Но я понимаю, почему Дана Уайт и UFC не дали ему титульный шанс. Потому что Арман не подрался, когда UFC и Дана в этом нуждались. Так что у него была возможность.
И теперь Уайт говорит: «Эй, встань в конец очереди». На месте Царукяна я бы дрался так часто, насколько смогу. Потому что тебе нужно становиться лучше», – сказал Сехудо.
