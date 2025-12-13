  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Генри Сехудо: «Царукян не подрался, когда UFC нуждался в этом. Понимаю, почему ему не дали титульник»
Генри Сехудо: «Царукян не подрался, когда UFC нуждался в этом. Понимаю, почему ему не дали титульник»

Генри Сехудо: понимаю, почему Царукяну не дали титульный шанс.

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо высказался о решении промоушена не давать Арману Царукяну титульный поединок.

Ранее стало известно, что Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи в январе подерутся за временный пояс в легком весе. Чемпион дивизиона Илия Топурия возьмет перерыв в выступлениях.

«Царукян заслужил право драться за титул. Но я понимаю, почему Дана Уайт и UFC не дали ему титульный шанс. Потому что Арман не подрался, когда UFC и Дана в этом нуждались. Так что у него была возможность.

И теперь Уайт говорит: «Эй, встань в конец очереди». На месте Царукяна я бы дрался так часто, насколько смогу. Потому что тебе нужно становиться лучше», – сказал Сехудо.

Уайт – о Царукяне: «Мы его не уволили, у нас с ним все в порядке. Он знает, что происходило за кулисами, мы знаем»

Ислам Махачев: «Пусть организация обижается, но сейчас все больше непонятных боев. Царукян должен был драться за пояс»

