Деметриус Джонсон: «Пол вполне может нокаутировать Джошуа. Энтони уже вырубали довольно странными ударами»
Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон высказался о предстоящем бое между Джейком Полом и Энтони Джошуа.
Напомним, что Пол и Джошуа проведут боксерский поединок 19 декабря в Майами.
«Я думаю, что Пол вполне может нокаутировать Джошуа. Энтони уже вырубали довольно странными ударами. Энди Руис, Даниэль Дюбуа – короткий оверхенд справа, и на этом все закончилось. Джейк способен попасть таким ударом. Он реально может. Бокс – такой вид спорта, где у каждого есть шанс.
Конечно, если Энтони будет двигаться и боксировать как настоящий боксер – работать джебом, использовать дистанцию, бить по корпусу, заставлять Джейка промахиваться – тогда да, он просто уничтожит его.
Но я не думаю, что он будет так действовать. Мне кажется, что Джошуа захочет что-то доказать. И при таком раскладе... Чувствую, что Джейк вполне способен оформить нокаут», – сказал Джонсон.
