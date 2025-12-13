Деметриус Джонсон: «Пол вполне может нокаутировать Джошуа. Энтони уже вырубали довольно странными ударами»

Деметриус Джонсон считает, что Джейк Пол может нокаутировать Энтони Джошуа.

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон высказался о предстоящем бое между Джейком Полом и Энтони Джошуа .

Напомним, что Пол и Джошуа проведут боксерский поединок 19 декабря в Майами.

«Я думаю, что Пол вполне может нокаутировать Джошуа. Энтони уже вырубали довольно странными ударами. Энди Руис, Даниэль Дюбуа – короткий оверхенд справа, и на этом все закончилось. Джейк способен попасть таким ударом. Он реально может. Бокс – такой вид спорта, где у каждого есть шанс.

Конечно, если Энтони будет двигаться и боксировать как настоящий боксер – работать джебом, использовать дистанцию, бить по корпусу, заставлять Джейка промахиваться – тогда да, он просто уничтожит его.

Но я не думаю, что он будет так действовать. Мне кажется, что Джошуа захочет что-то доказать. И при таком раскладе... Чувствую, что Джейк вполне способен оформить нокаут», – сказал Джонсон.

Джошуа проверит на ринге Джейка Пола. Безумие в Майами

Фьюри – о бое Пол – Джошуа: «Я ставлю миллион фунтов на Джейка»