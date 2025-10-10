Оливейра хочет подраться с Конором на турнире UFC в Белом доме: «Это было бы нечто грандиозное»

Чарльз Оливейра хочет подраться с Конором Макгрегором на турнире в Белом доме.

«Когда речь заходит о наследии, это было бы нечто грандиозное. Почему бы не провести в Белом доме по-настоящему большой бой? Было бы невероятно – все мечтают выступить на этой сцене.

Если UFC понадобится мое участие, я буду готов. И все знают, какой это был бы поединок: Чарльз Оливейра против Конора Макгрегора . Это денежный бой», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра .

Планируется, что турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома в июне 2026 года. Церемония взвешивания должна пройти на фоне Мемориала Аврааму Линкольну.

Конор Макгрегор согласился на 18-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговой политики UFC в 2024-м. Он сможет драться с марта-2026

Деметриус Джонсон: «Нам не нужен Конор на турнире в Белом доме. Даже Джонс не должен занимать место активных бойцов»