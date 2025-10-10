  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Оливейра хочет подраться с Конором на турнире UFC в Белом доме: «Это было бы нечто грандиозное»
2

Оливейра хочет подраться с Конором на турнире UFC в Белом доме: «Это было бы нечто грандиозное»

Чарльз Оливейра хочет подраться с Конором Макгрегором на турнире в Белом доме.

«Когда речь заходит о наследии, это было бы нечто грандиозное. Почему бы не провести в Белом доме по-настоящему большой бой? Было бы невероятно – все мечтают выступить на этой сцене.

Если UFC понадобится мое участие, я буду готов. И все знают, какой это был бы поединок: Чарльз Оливейра против Конора Макгрегора. Это денежный бой», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра.

Планируется, что турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома в июне 2026 года. Церемония взвешивания должна пройти на фоне Мемориала Аврааму Линкольну.

Конор Макгрегор согласился на 18-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговой политики UFC в 2024-м. Он сможет драться с марта-2026

Деметриус Джонсон: «Нам не нужен Конор на турнире в Белом доме. Даже Джонс не должен занимать место активных бойцов»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: AgFight
logoКонор Макгрегор
logoЧарльз Оливейра
logoMMA
легкий вес (MMA)
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Чарльз Оливейра: «Верю, что бой с Холлоуэем за пояс BMF однажды произойдет. Все хотят это увидеть»
611 августа, 16:45
Оливейра – о нокауте в бою с Топурией: «Все бывает в первый раз. Но раненый лев – это все еще лев»
1310 августа, 17:30
Чарльз Оливейра: «Сам попросил UFC организовать мне бой в Бразилии. Хочу подраться перед своим народом – это волшебный опыт»
8 августа, 17:15
Главные новости
Анатолий Малыхин: «Меня удивило, сколько наших сограждан обрадовались поражению Анкалаева. Раньше была сплоченность»
9сегодня, 10:25
Тренер Шары Буллета: «Коста меня нереально разозлил своими высказываниями. Хочу подойти к нему»
сегодня, 10:05
Диллон Дэнис: «Махачев скоро станет чемпионом UFC. Хочу получить бой с ним, чтобы закончить нашу историю»
4сегодня, 09:00
«UFC четко дали понять, что меня накажут». Яне Сантос угрожали увольнением за отказ драться с соперницей, провалившей взвешивание
1сегодня, 08:45
Мухаммед Усман снялся с поединка против Вальтера Уокера
1сегодня, 08:05
Сын Рэмпейджа Джексона не признал вину по делу об избиении рестлера
9сегодня, 07:50
Календарь боев в MMA и боксе в октябре-2025
96сегодня, 07:15
Ган – о бое с Аспиналлом: «Я хочу этот пояс, сделаю все ради этого»
10вчера, 18:14
Джозеф Паркер: «Если Усик будет доступен – разобью ему лицо»
3вчера, 17:20
Мухаммад Мокаев подерется за титул Brave в наилегчайшем весе против ирландца Герарда Бернса
3вчера, 17:04
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30