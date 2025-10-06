Уайт опроверг договоренность с Макгрегором о его поединке в Белом доме: «Конор хочет драться в этом карде. Мы еще не вели переговоры – все начнется только в феврале»
«Мы еще не начали переговоры о каких-либо боях на турнире в Белом доме. Все начнется только в феврале. Конор хочет драться в этом карде. Вы сами видите, как он вдохновлен этой идеей», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что UFC проведет бой на территории Белого дома 14 июня 2026-го.
Дана Уайт: «В январе будет мощный PPV-кард для запуска на Paramount+. В феврале начнем работать над ивентом в Белом доме»
Конор Макгрегор: «Для подготовки к бою в Белом доме мне нужно шесть месяцев»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
