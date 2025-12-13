Усман Нурмагомедов – о следующем сопернике Махачева: «Гэрри недавно проиграл, Рахмонов год не дрался. А бой с Камару – это поединок за наследие»

Усман Нурмагомедов рассказал, кто должен стать следующим соперником Махачева.

Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов рассказал, кто должен стать следующим соперником Ислама Махачева .

«Иэн Гэрри проиграл пару боев назад. Как он вообще может претендовать на титульный бой? Шавкат Рахмонов почти год не дрался – ему нужно вернуться и быть активным. Если ты упускаешь возможность подраться за пояс и пропадаешь на год, то не можешь бросать вызов чемпиону, который прямо сейчас творит историю.

Факт в том, что Исламу вообще все равно, с кем драться. Он готов выйти против любого. И решения принимает не он – все зависит от UFC. Ему не принципиально, кто будет соперником. Но бой с Камару Усманом – это поединок за наследие.

Камару – один из величайших полусредневесов в истории. Люди почему-то его не уважают, и я не понимаю, в чем заключается причина. Он только что провел пятираундовый бой – и выглядел потрясающе.

На мой взгляд, он заслуживает титульный шанс. Этот парень – настоящий зверь. А все остальные могут подождать – они молодые, у них еще будет время», – сказал Нурмагомедов.

Ислам Махачев: «Усман переедет всех этих пацанов – Моралеса, Пратеса. Камару даст мне самый тяжелый бой»

