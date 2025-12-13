Усман Нурмагомедов – о следующем сопернике Махачева: «Гэрри недавно проиграл, Рахмонов год не дрался. А бой с Камару – это поединок за наследие»

  • Спортс
Усман Нурмагомедов рассказал, кто должен стать следующим соперником Махачева.

Чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов рассказал, кто должен стать следующим соперником Ислама Махачева.

«Иэн Гэрри проиграл пару боев назад. Как он вообще может претендовать на титульный бой? Шавкат Рахмонов почти год не дрался – ему нужно вернуться и быть активным. Если ты упускаешь возможность подраться за пояс и пропадаешь на год, то не можешь бросать вызов чемпиону, который прямо сейчас творит историю.

Факт в том, что Исламу вообще все равно, с кем драться. Он готов выйти против любого. И решения принимает не он – все зависит от UFC. Ему не принципиально, кто будет соперником. Но бой с Камару Усманом – это поединок за наследие.

Камару – один из величайших полусредневесов в истории. Люди почему-то его не уважают, и я не понимаю, в чем заключается причина. Он только что провел пятираундовый бой – и выглядел потрясающе.

На мой взгляд, он заслуживает титульный шанс. Этот парень – настоящий зверь. А все остальные могут подождать – они молодые, у них еще будет время», – сказал Нурмагомедов.

Ислам Махачев: «Усман переедет всех этих пацанов – Моралеса, Пратеса. Камару даст мне самый тяжелый бой»

С кем дальше драться Махачеву?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
