Бакли ответил Рахмонову: «Я покажу тебе, откуда черные мальчики родом. Разнесу, просто уничтожу»

Боец полусреднего дивизиона UFC Хоакин Бакли отреагировал на слова Шавката Рахмонова .

Ранее Рахмонов обратился к Бакли: «Черный мальчик, тебе конец!»

«Шавкат, я слышал, что ты хочешь увидеть черного мальчика. Я покажу тебе этого мальчика. Покажу тебе, откуда мы, черт возьми, родом. Покажу, через что мы прошли, сколько лет мы боролись, сколько всего у нас отняли.

Нас постоянно сбивают с ног, но мы все равно поднимаемся. И делаем это раз за разом. Я разнесу тебя, просто уничтожу. Подпиши контракт – иначе пострадает кто-то другой. Я закопаю всех в UFC», – сказал Бакли.

