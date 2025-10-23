  • Спортс
Макгрегор – Делла Маддалене: «С Махачевым будет легко справиться в этом весе, ты нокаутируешь его за пять минут»

Конор Макгрегор дал совет Джеку Делла Маддалене на бой с Исламом Махачевым.

«С ним будет легко справиться в этом весе, у него нет навыков добивания или понимания позиции. Терпение, форма и ярость – и он будет в нокауте в течение пяти минут», – сказал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

16 ноября на UFC 322 в Нью-Йорке Ислам Махачев проведет титульный бой в полусреднем весе против Джека Делла Маддалены.

Ислам Махачев завершил второй этап подготовки к бою с Джеком Делла Маддаленой: «Великолепный сбор в Дубае»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Крейга Джонса
