3

Деметриус Джонсон: «Нам не нужен Конор на турнире в Белом доме. Даже Джонс не должен занимать место активных бойцов»

Джонсон высказался против участия Макгрегора и Джонса на турнире в Бело Доме.

«Мне не нравится, когда кто-то просто сидит в стороне и выбирает, когда драться. Те, кто сейчас реально дерется, должны получать шанс первыми.

Нам не нужен Конор на турнире в Белом доме. Даже Джон Джонс, каким бы великим он ни был, не должен занимать место активных бойцов», – сказал экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон.

Ранее Конор Макгрегор заявил, что подерется на турнире UFC в Белом доме с Майклом Чендлером. Последний бой он провел в июле-2021, когда проиграл Дастину Порье. Планируется, что турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома в июне-2026. 

Деметриус Джонсон – о фанатах, считающих бой дю Плесси – Чимаев скучным: «Вы жалуетесь на то, что очень легко исправить. Есть такая кнопка «Выключить»

