Умар Кремлев: «Я возглавил IBA, когда ассоциация находилась в стадии банкротства. И сделал из нее лучшую боксерскую организацию»

Умар Кремлев рассказал о главном достижении IBA.

– 12 декабря исполняется пять лет, как вы занимаете пост главы IBA. Что вы считаете своим главным достижением за это время?

– Снова скажу, что бокс для нас – как большая семья. Я возглавил IBA, когда ассоциация находилась в стадии банкротства. И сделал из нее лучшую боксерскую организацию, которая работает в интересах спортсменов, тренеров и национальных федераций.

О достижениях IBA, наверное, вам больше расскажут боксеры. И самое ценное для нас, когда спортсмены приходят к нам и говорят: «Благодаря призовым я купил дом родителям». Или помог детям, или провел воду к себе в деревню. Представляете, бывают и такие истории!

Когда об этом слышишь, то это берет за душу. Вот что самое главное и приятное, что чуть-чуть кому-то сделал жизнь лучше, – сказал Кремлев.

В феврале Международный олимпийский комитет принял решение признать World Boxing организацией, на мировом уровне управляющей боксом. Она заняла место IBA, которую в 2023 году исключили из олимпийского движения.

