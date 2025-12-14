UFC on ESPN 73: Ройвал проиграл Капе, Чикадзе – Валлехосу, Амосов досрочно победил Мэгни

В ночь на 14 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада) прошел турнир UFC on ESPN 73 . В главном событии ивента состоялся поединок в наилегчайшем весе между Брэндоном Ройвалом (17-9) и Манелом Капе (22-7). Капе нокаутировал Ройвала в первом раунде.

В соглавном событии боец полулегкого дивизиона Гига Чикадзе (15-6) проиграл нокаутом во втором раунде Кевину Валлехосу (17-1).

Другие бои турнира:

● Цезар Алмейда (7-2) проиграл единогласным решением судей Цезари Алексейчуку (17-3);

● Морган Чаррье (21-12-1) проиграл нокаутом в первом раунде Мелкизаэлу Косте (25-7);

● Маркус Бучеча (5-2-1) и Кеннеди Нзечукву (14-6-1) не выявили победителя. Бой закончился вничью;

● Лэнс Гибсон-младший (9-2) проиграл раздельным решением судей Кингу Грину (33-17-1);

● Ярослав Амосов (29-1) победил сабмишеном в первом раунде Нила Мэгни (31-14).

