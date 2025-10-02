1

Конор Макгрегор: «Для подготовки к бою в Белом доме мне нужно шесть месяцев»

Конор Макгрегор назвал срок, требуемый для подготовки к бою в Белом доме.

«Для подготовки нужно шесть месяцев. Мне нужно именно столько, сейчас я на этом сосредоточен.

Телефон будет отключен, а работа будет продолжена», – сказал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Ранее Конор заявил, что подерется на турнире UFC в Белом доме с Майклом Чендлером. Последний бой он провел в июле-2021, когда проиграл Дастину Порье.

Планируется, что турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома в июне-2026. Церемония взвешивания должна пройти на фоне Мемориала Аврааму Линкольну.

