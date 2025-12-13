Рахмонов – Бакли: «Ты живешь в иллюзиях. Я лучше подерусь с Усманом, который только что надрал тебе зад»
Боец полусреднего дивизиона UFC Шавкат Рахмонов обратился к Хоакину Бакли.
Ранее Бакли призвал Рахмонова подписать контракт на поединок: «Я покажу тебе, откуда черные мальчики родом. Разнесу, просто уничтожу».
«Ты живешь в иллюзиях, сын. Я лучше подерусь с парнем, который только что надрал тебе зад, чем буду тратить время на тебя. Можешь быть моим третьим вариантом, болтун», – написал в социальных сетях Рахмонов.
Бакли в последний раз дрался в июне, когда проиграл Камару Усману единогласным решением судей. Бой был признан лучшим поединком турнира.
Шавкат Рахмонов: «Усман не в той форме, чтобы драться за пояс. Он никак не заслуживает титульный бой»
Бакли – Рахмонову: «Хватит прятаться в Узбекистане, трусливая задница. Бакгомедов идет за тобой»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Шавката Рахмонова
